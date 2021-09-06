МТС развернула цифровую инфраструктуру на территории ТРЦ «Грозный молл»

МТС обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом крупнейший торгово-развлекательный центр Северного-Кавказского федерального округа, не имеющий аналогов как с точки зрения масштабов, так и его реализации. Для удобства арендаторов также организован проводной интернет до каждого помещения (магазина). На следующем этапе до конца года МТС планирует развернуть LTE-покрытие на всей территории «Грозный молл», включая культурно-досуговые и художественные объекты, подсобные помещения, зоны паркинга и т.д.

На центральной площади, в пешеходных галереях и атриумах скорость передачи данных будет достигать 45 Мбит/с. Гости комплекса смогут с комфортом пользоваться сервисами, требовательными к скорости и устойчивости сигнала: смотреть или загружать видео, совершать видеозвонки и вести прямые эфиры в социальных сетях. Высокая скорость передачи данных достигается за счет технологий многоантенности и агрегации частот. Проект был реализован в кратчайшие сроки.

«Развлекательный комплекс "Грозный молл" – уникальный по своим размерам и значимости проект, и наша задача была обеспечить самой передовой и надежной телеком-инфраструктурой, что позволит обеспечить высокое качество связи и широкий спектр цифровых сервисов как для служб комплекса, так и для посетителей, – сказал директор МТС в Чеченской Республике Магомед Абдулмежидов. – МТС готова решать подобные задачи и в других торговых центрах республики с учетом всех особенностей развлекательного кластера: размеров, архитектуры, планируемой посещаемости и тематики».