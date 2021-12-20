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Инфраструктура ИТ в госсекторе
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«Аэродиск» поможет построить ЦОД «Кавказ»

«Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, примет участие в проекте строительства дата-центра «Кавказ», реализуемого под эгидой Минцифры. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Проект, реализуемый во Владикавказе, призван обеспечить Северо-Кавказский федеральный округ необходимой ИТ-инфраструктурой, необходимой для масштабной цифровизации входящих в регион субъектов.

Предполагается, что ЦОД будет соответствовать требованиям стандартам Tier III Uptime Institute, а при его создании будут использоваться преимущественно российские решения как в аппаратной, так и в софтверной составляющей.

К проекту на текущем этапе привлечены участники «Сколково»: компании «Норси-транс» и «Гравитон» поставляют серверы, «Тионикс» – системы виртуализации, а «Аэродиск» обеспечивает поставку систем хранения данных.

Для дата-центра «Кавказ» компания поставит флагманские двухконтроллерные СХД из своей линейки «Aerodisk Восток». Их конфигурация оптимально подходит для решения задач хранения и обработки данных, возникающих в крупном ЦОДе, отмечают в компании «Аэродиск».

Проект был запущен по итогам технического тестирования отечественных комплектующих в рамках опытного стенда, где разработки указанных вендоров были объединены в единое решение, показавшее высокие результаты производительности и отказоустойчивой работы.

По итогам тестов проекту был одобрен кредит со сниженной процентной ставкой под условие использования в нем более 70% комплектующих российских поставщиков.

Реализация первой очереди проекта запланирована на I квартал 2022 г. Планируется, что ЦОД будет предоставлять услуги как государственным, так и частным заказчикам.

«Данный проект является очередным подтверждением эффективности политики импортозамещения в ИТ. Многолетние усилия отрасли дают ощутимые результаты, и мы рады принимать в этом процессе непосредственное участие. Мы давно и успешно сотрудничаем с другими участниками проекта на российском ИТ-рынке и накопили опыт реализации совместных проектов, достаточный для того, чтобы оценивать перспективы ЦОДа «Кавказ» как максимально положительные», – отметил генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

«Проект является стартовым в цепочке аналогичных инициатив в других регионах страны: и инвесторы, и органы власти, и производители выработали единое видение развития отрасли дата-центров в России, которое нашло свое выражение в проекте ЦОДа «Кавказ», – сказал Вячеслав Володкович.

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