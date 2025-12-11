Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Внедрения
|

«Европлан» в 2,5 раза ускорил трудоустройство кандидатов с помощью сервиса Start Link

Лизинговая компания «Европлан» внедрила в процесс дистанционного найма сотрудников сервис для приема на работу Start Link (входит в экосистему кадрового ЭДО HRlink). Интеграция решения с системой «1С:ЗУП» позволила упростить и ускорить процесс оформления новых сотрудников, обеспечив при этом безопасный обмен документами онлайн. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

«Европлан» отличается высоким уровнем цифровизации процессов, в том числе компания уже несколько лет как отказалась от бумаги в кадровом делопроизводстве. Поиск инструмента, который бы обеспечил возможность дистанционно нанимать сотрудников, логично завершал процесс автоматизации HR-направления. Широкая география компании, удаленный формат работы половины сотрудников, а также ужесточение законодательства в области обработки персональных данных послужили дополнительными факторами, повлиявшими на окончательное решение в этом вопросе.

В процессе поиска оптимального решения «Европлан» провел анализ рынка систем для удаленного приема на работу. От продукта требовалось обеспечить возможности безопасного запроса документов у соискателей и простой интеграции с системой «1С:ЗУП», удобство и простота в использовании. После обсуждения доступных вариантов с юристами и специалистами по информационной безопасности было решено остановить выбор на сервисе Start Link.

Выбору Start Link также способствовала открытость команды продукта, которая поделилась планами по дальнейшему развитию сервиса.

Внедрение и адаптация сервиса заняли около двух месяцев. На первом этапе работу Start Link протестировали в московском офисе, после чего масштабировали систему на все регионы. На сегодняшний день «Европлан» уже принял на работу через Start Link более 700 человек, а время трудоустройства новичков сократилось в 2,5 раза.

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда
ит в банках

«Start Link действительно экономит время рекрутера, эксперта управления по трудовым отношениям и потенциального сотрудника. Одно из преимуществ Start Link заключается в том, что он обеспечивает безопасный и удобный способ получать документы дистанционно», – сказал Максим Суклин, руководитель группы по подбору персонала в «Европлане».

«В условиях, когда удаленный найм уже рассматривается на рынке труда как базовый сценарий, особенно важно обеспечить легкость и безопасность на каждой стадии работы с кадровыми документами. Start Link позволяет легитимно получать все документы от кандидатов на работу и в дальнейшем бесшовно добавлять информацию о новых сотрудниках в корпоративные системы», – сказал Данила Морогин, генеральный директор HRlink.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди

Путин: Нельзя потерять молодых граждан, «которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку»

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

ИИ-пузырь скоро лопнет из-за резкого снижения инвестиций автопроизводителей

Платформа вместо «зоопарка» решений: как бизнесу навести порядок в ИТ-интеграциях

Бумажные водительские права, студбилеты, ОСАГО в России станут не нужны. Цифровая замена почти готова

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще