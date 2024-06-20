«ПравоТех» разработала решение для юристов и GR-специалистов «Управляй (НПА)»

Компания «ПравоТех» представила комплексное платформенное решение «Управляй (НПА)» для оперативного контроля за изменениями в нормативно-правовом поле.

«Ежегодное количество законов, принимаемых Государственной Думой, растет: так, в 2021 г. было принято 505 законов, в 2022 г. — 653 закона, в 2023 г. — 694 закона соответственно. Есть все основания предполагать, что количество принимаемых законопроектов от года к году будет только увеличиваться. Рост же законодательных инициатив неизбежно ведет к росту регуляторных рисков для компаний. Особенно велик риск на уровне работы с региональными нормотворческими проектами, где ежегодное количество выпускаемых нормативно-правовых актов составляет более 65% от общей доли всех законопроектов», — отметили в компании.

В настоящий момент отсутствие единой базы проектов НПА приводит к необходимости изучать десятки ресурсов в ручном режиме, чтобы получать достоверную целостную картину нормотворческого процесса. Ручной сбор информации отнимает у специалистов 4–6 рабочих часов ежедневно, но при этом не исключает рисков, связанных с пропуском важных событий по проекту и актуальных стадий рассмотрения. Сложность консолидации большого массива данных и его дальнейшего мониторинга подталкивает GR-отрасль к переходу на цифровые инструменты. Так, в ходе опроса потенциальных клиентов было выявлено, что 95% опрошенных GR-специалистов уже стремятся к автоматизации мониторинга регуляторной деятельности.

В ответ на потребности рынка «ПравоТех» разработала платформенное решение, призванное закрыть ключевые потребности отрасли GR. Инструмент разработан совместно с представителями юридических департаментов крупнейших российских компаний.

Кирилл Фадеев, руководитель центра инноваций «ПравоТех», сказал: «Для нас крайне важно быть в контексте потребностей клиентов и разрабатывать наши продукты на основе информации от них, а не наших личных представлений. Поэтому мы регулярно проводим опросы и анкетирования, собираем рабочие группы для создания концепций новых цифровых продуктов, показываем прототипы, просим обратную связь. Таким образом, наши клиенты становятся соавторами продуктов и получают то, в чем действительно нуждаются. И в этом наш принципиальный подход к организации работы с инновационными решениями».

В системе «Управляй (НПА)» уже преднастроена интеграция с основными источниками законодательных инициатив, в числе которых — Федеральный портал размещения нормативно-правовых актов, Система обеспечения законодательной деятельности, Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВы), а также ресурс Президента России kremlin.ru. В ближайшее время разработчики реализуют наращивание новых источников: будут добавлены отраслевые ассоциации и региональные источники нормотворческих проектов.

База проектов нормативно-правовых актов в системе обновляется автоматически и уведомляет пользователей о принятии новых документов или обновлениях в любых из атрибутов. Все необходимые нормативно-правовые акты объединены по принципу одного окна. В системе также настроена система фильтрации — по инициатору, стадии рассмотрения, тематике, отрасли права и другим. Решение также предусматривает возможность кастомизации и создания собственных наборов фильтров. Возможно осуществлять сквозной поиск по ключевым словам из поисковой строки — как в тексте инициативы, так и в пояснительной записке, а также во вложенных документах. Кроме того, важной составляющей частью инструмента является возможность структурировать инициативы по различным папкам согласно критериям пользователя.

«Управляй (НПА)» реализована в формате SaaS-решения, не требующего внедрения в ИТ-контур заказчиков, что фактически сводит к минимуму сроки ввода в эксплуатацию и позволяет сразу приступить к использованию системы.

«На российском рынке сейчас нет продукта, с помощью которого компании могли бы централизованно отслеживать различного рода законодательные и другие инициативы. В компаниях процесс управления отслеживанием изменений происходит в ручном режиме, когда сотрудник вручную проверяет каждый информационный ресурс или в лучшем случае подписывается на информационные рассылки. Сейчас во времена большого количества изменений появление единого окна по отслеживанию и управлению изменениями в законодательстве просто необходимо любому юридическому департаменту любой компании, чтобы оставаться в курсе последних событий и вовремя реагировать на изменения», — сказал Евгений Губарьков, начальник общеправового управления лизинговой компании «Европлан».

В настоящий момент компания ведет внедрение в систему ролевой модели работы, которая позволит осуществить распределение ролей между сотрудниками компании. До конца 2024 г. компания «ПравоТех» планирует подключить к «Управляй (НПА)» более 60 компаний.