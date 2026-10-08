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Гузанова Мария

СОБЫТИЯ


08.10.2026 Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник выступит на «CNews Петербург» 1
02.09.2024 В Москве запускают бесплатные ИТ-курсы для студентов юрфаков 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гузанова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

ПравоТех АО - Pravo.Tech - ранее Право.ру АО 26 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 952 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 340 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 49 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 55 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26964 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7458 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36818 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23934 1
Мажорина Мария 1 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Шадаев Максут 1232 1
Россия - РФ - Российская федерация 168610 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19787 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48118 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3550 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34338 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8988 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58508 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2359 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 159 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1545 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1745 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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