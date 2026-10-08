Индексная книга (каталог) CNews*
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Гузанова Мария
СОБЫТИЯ
|08.10.2026
|Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник выступит на «CNews Петербург» 1
|02.09.2024
|В Москве запускают бесплатные ИТ-курсы для студентов юрфаков 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Гузанова Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 340 1
|ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
|Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 49 1
|Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 55 1
|Мажорина Мария 1 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Шадаев Максут 1232 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168610 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19787 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48118 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.