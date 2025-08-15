Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» прокачал сеть на развязках КАД

Жители и автотуристы региона получили доступ к устойчивому сигналу на «лепестках» КАД и съездах c основных магистралей, ведущих в город. Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции и модернизировали действующие в разгар автомобильного сезона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы по улучшению сети прошли по всей кольцевой автодороге: на юге города были построены современные базовые станции в районе развязки КАД и Октябрьской набережной, на пересечении КАД, Московского шоссе и Витебского проспекта, а также в районе съезда с трассы М-11 на КАД. Также была проведена модернизация оборудования на развязках, ведущих к Сортавальскому, Мурманскому и Таллинскому шоссе.

В результате абоненты получили надежную связь даже в зонах интенсивного дорожного трафика. Это особенно важно для безопасности участников движения, экстренных служб и пассажиров: теперь они всегда имеют доступ к мобильной связи.

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

«Устойчивый сигнал на больших дорогах — это не просто комфорт, а вопрос безопасности и социальной ответственности оператора. Наличие стабильной сети важно и для жителей, ведь это моментальная связь с близкими и уверенность на дороге, и для региона, так как снижается уровень риска ДТП. Мы стремимся к тому, чтобы наши абоненты чувствовали себя защищенными в любой точке мегаполиса и области», — отметил директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Денис Трофимчук.

В летний период активность на дорогах возрастает, и КАД не стал исключением. По данным оператора, в этом сезоне объем мобильного трафика на магистрали вырос на 23% по сравнению с весной 2025 г. Пик активности фиксируется в пятницу, когда многие отправляются за город, и в воскресенье, когда поток возвращается в мегаполис. Усиленное покрытие и высокоскоростной интернет позволяют водителям и пассажирам оставаться на связи, строить маршруты в навигаторах и безопасно координировать поездки в условиях повышенной нагрузки на трассу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция

Новая схема онлайн-обмана. Россиян пугают микрозаймами, которых они не брали

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

В России массовая блокировка SMS от банков и сервисов. Из-за нового закона не приходят коды подтверждения и авторизации

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще