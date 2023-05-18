IBS и Renga Software заключили соглашение о партнерстве

IBS и отечественный разработчик ТИМ-решений Renga Software заключили партнерское соглашение, в рамках которого компании планируют совместно реализовывать проекты с использованием технологии информационного моделирования (ТИМ).

Renga Software, совместное предприятие компании «Аскон» и фирмы «1С», занимается созданием российской ТИМ-системы для комплексного проектирования. ТИМ-система Renga предназначена для совместного архитектурного проектирования, разработки несущих конструкций, внутренних инженерных сетей и технологической части зданий и сооружений в режиме реального времени. Вся документация, создаваемая в программе, соответствует используемой в Российской Федерации нормативной базе. В рамках партнерства планируется совместно заниматься продвижением и поставками программного продукта Renga, предназначенного для проектирования зданий и сооружений.

Петр Сычев, руководитель отделения управления жизненным циклом объектов строительства департамента автоматизации производства IBS, сказал: «В настоящее время у наших заказчиков наблюдается повышенный интерес к отечественным инструментам проектирования. Мы активно интегрируем данные информационной модели объекта в процесс управления инвестиционно-строительным проектом. У компании IBS накоплен многолетний опыт внедрения комплексных систем управления проектами в крупных промышленных компаниях. Внедрение ТИМ на базе ПО Renga, несомненно, отвечает актуальным запросам российского рынка. Мы уверены, что сотрудничество с Renga Software будет крайне успешным и плодотворным».

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«В своих проектах IBS активно использует технологии ТИМ для автоматизации процессов проектирования, — отметила Мария Борисова, руководитель направления ТИМ отделения инженерного проектирования IBS. — Самое важное для нас при выборе партнера в этом направлении — совместная работа команды в едином пространстве, разработка моделей в режиме реального времени, вывод чертежей и спецификаций из моделей, стоимость, возможность автоматизации процессов. Также немаловажными критериями являются разработка и выпуск проектной документации в соответствии с российскими нормативными документами. ПО Renga отвечает всем этим требованиям».