«Сиссофт» кратно увеличил продажи продуктов «Аскон»

«Сиссофт» кратно увеличили продажи продуктов российского разработчика инженерного программного обеспечения «Аскон»по итогам 2021 г. Годовой рост продаж системы трехмерного проектирования «Компас-3D», флагманского продукта компании, превысил 311%. Об этом CNews сообщили представители «Сиссофт».

«Сиссофт» – официальный партнер-эксперт «Аскон». В 2022 г. компания фокусируется на поставках и внедрении большинства программных продуктов «Аскон»: системы автоматизированного проектирования и моделирования «Компас-3D», инструмента Pilot-ICE системы нового поколения для управления проектной организацией, и первой отечественной BIM-системы для архитектурно-строительного проектирования RENGA.

«Наша партнерская программа предоставляет возможности для эффективной работы как для новых партнеров, так и для партнеров с высокими компетенциями по продуктам “Аскон”, — отметил Антон Цыварев, заместитель директора по работе с партнерами «Аскон-Системы проектирования». — Многолетнее сотрудничество с компанией “Сиссофт” позволяет нам создавать эффективные каналы для поставки и внедрения линейки решений “Компас-3D” для автоматизированного проектирования и моделирования».

***

«Аскон» — отечественный разработчик и поставщик ПО для промышленности и строительства. Компания основана в 1989 г.

«Сиссофт» — технологический партнер, консультант, интегратор. Эксперт в реализации инфраструктурных проектов, развертывании частных и публичных облаков, внедрении программного и аппаратного обеспечения. Компания входит в топ-33 крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 (CNews, 2021); в топ-30 крупнейших ИТ-компаний России в сфере защиты информации (CNews, 2020).