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Главгосэкспертиза получила авторское свидетельство на модуль ИИ

Разработанный Главгосэкспертизой России программный модуль предиктивной аналитики, основанной на алгоритмах искусственного интеллекта (ИИ), зарегистрирован в Реестре программного обеспечения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Соответствующее авторское свидетельство выдано 25 апреля 2024 г.

Главгосэкспертиза России запустила первый этап промышленной эксплуатации программного модуля на основе ИИ в декабре 2023 г. Первым пилотным проектом по внедрению машинного обучения в экспертизе стала автоматизация функций по формированию базы типовых замечаний. Для нейросетей было подготовлено 12 млн текстовых фрагментов, в том числе на основе проектной документации и заключений экспертизы. В разработке и тестировании обучающих материалов участвовали более 600 экспертов по всем направлениям деятельности Главгосэкспертизы.

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Сегодня работа по развитию модуля искусственного интеллекта в ведомстве продолжается на новом уровне. На данный момент в тестовом режиме отрабатывается алгоритм поиска и сравнения наименования объекта капстроительства в проектной документации с эталонными данными из пояснительной записки в XML и заявления на экспертизу.

«Также тестируем чат-сервис, который анализирует проектную документацию и генерирует ответы на вопросы пользователя. Совместно с рабочей группой экспертов проводим опытную эксплуатацию реализованных инструментов», – сказал Евгений Момотов, заместитель руководителя Центра цифровой трансформации Главгосэкспертизы России.

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