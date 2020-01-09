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Спецпроекты

Huawei опубликовала собственный дистрибутив Linux

ПО Свободное ПО Системное ПО Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Новый проект openEuler, за которым стоит китайская Huawei, завершил развертывание инфраструктуры, предназначенной для разработки силами сообщества одноименного дистрибутива Linux, «предком» которого является легендарный Red Hat Enterprise Linux. Исходный код новинки размещен на сервисе Gitee, который также называют «китайским Github».

Новая ОС Huawei

Компания Huawei выпустила новую операционную систему на базе ядра Linux – дистрибутив openEuler, который, как ожидается, будет развиваться при участии сообщества. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Исходные тексты компонентов и пакетов дистрибутива опубликованы на платформе Gitee, которая является китайской альтернативой всемирно известному Github, приобретенному Microsoft в июне 2018 г. за $7,5 млрд.

Образ установочного диска ОС для архитектуры ARM64 можно загрузить на соответствующей веб-странице.

Чем примечателен openEuler

openEuler основан на EulerOS – коммерческом дистрибутиве Linux, разработанном Huawei и в первую очередь ориентированном на серверные платформы на базе архитектуры ARM64 (хотя и x86 также поддерживается).

Применяемые в дистрибутиве методы защиты сертифицированы Министерством общественной безопасности КНР. Кроме того, EulerOS входит в перечень из шести ОС, сертифицированных комитетом Opengroup на соответствие стандарту UNIX 03, то есть имеющих право именоваться UNIX, а не лишь UNIX-подобными системами. Помимо EulerOS в список входят macOS, Solaris, Inspur K-UX, HP-UX и IBM AIX.

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Huawei выпустила community-версию своей операционной системы EulerOS

EulerOS базируется на CentOS, который, в свою очередь, основан на коде знаменитого Red Hat Enterprise Linux (RHEL) – корпоративного Linux с продолжительным жизненным циклом.

Как и EulerOS, openEuler главным образом предназначен для серверов с процессорами архитектуры ARM64 и соответствующим образом оптимизирован.

Несмотря на то, что проект находится на ранней стадии разработки (работы по его запуску велись с 17 сентября 2019 г.), у него, по данным Gitee, более 50 разработчиков и около 600 коммитов. В репозитории представлено свыше 1 тыс. пакетов, собранных как под системы ARM64, так и x86.

Кроме того, в сообщении, посвященном запуску инфраструктуры проекта, упоминаются уникальные открытые разработки: A-Tune и iSulad. Первая из них является инструментом для автоматической оптимизации настроек, использующая технологии искусственного интеллекта. iSulad представляет собой «легковесный» инструментарий для управления изолированными контейнерами, предназначенный для использования в облачной инфраструктуре и IoT (интернет вещей).

Стоит отметить, что на данный момент в репозиториях проекта отсутствует какая-либо документация на языках, отличных от китайского.

Фокус на ARM

Huawei не уточняет, заменит ли новый дистрибутив уже существующую EulerOS, или openEuler и ее коммерческий предшественник продолжат развиваться параллельно, подобно тому, как это происходит в случае с RHEL и CentOS. Не сообщается и причина, по которой китайская корпорация решила заняться разработкой очередного Linux.

Однако не исключено, что наработки сообщества могут быть использованы компанией для развития собственной ARM-экосистемы, которой Huawei уделяет значительное внимание.

Так, в январе 2019 г. Huawei анонсировала «самый мощный в мире процессор на архитектуре ARM» Kunpeng 920, который планировалось использовать в серверах линейки Taishan. Эти серверы предназначены для использования в центрах обработки данных (ЦОД). Они ориентированы на реализацию вычислений, хранение данных или сочетание этих процессов, поэтому подходят для ресурсоемких сценариев, например, анализа больших данных, внедрения программно-определяемой системы хранения данных и развертывания приложений для ARM64. Благодаря особенностям архитектуры ARM64 устройства отличаются низким энергопотреблением.

В начале октября 2019 г. стало известно, что Huawei установит на ряд серверов новой серии, в частности, на Taishan 100 2280 на CPU Kunpeng 916 и Taishan 200 2280 на базе Kunpeng 920, российскую ОС Astra Linux. Между компаниями было подписано соглашение о технологическом партнерстве с целью разработки совместных комплексных решений на территории России.

В ноябре 2019 г. CNews писал о планах Huawei по запуску на территории России производства серверного оборудования на базе чипов Kunpeng. Выпуск планировалось развернуть на мощностях компании «Норси-транс», с которой китайская корпорация заключила соглашение о сотрудничестве. Аппаратуру решили использовать в реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

История противостояния США и Huawei

Давление на Huawei со стороны американского правительства началось в 2018 г., когда президент США Дональд Трамп (Donald Trump) обвинил компанию в шпионаже в пользу китайского правительства. В мае 2019 г. он заставил многие крупные американские ИТ-компании разорвать отношения с Huawei, а Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который лишил компанию возможности покупать компоненты и технологии американских производителей, из-за угрозы нацбезопасности.

В числе первых компаний, подчинившихся оказалась Google – она отозвала у Huawei лицензию на Android, что сразу же обрушило европейские продажи смартфонов китайского производителя. Правда, летом 2019 г. она вернула ее, хотя и временно.

Вместе с Google от Huawei отвернулись Intel, Qualcomm и Broadcom. Затем список компаний существенно расширился – в нем оказалась даже британская ARM. Позже она решила возобновить партнерские отношения с Huawei.

Microsoft в конце весны 2019 г. отозвала у Huawei доступ к обновлениям Windows, и появилась вероятность отзыва лицензии на использование самой операционной системы. После этого правительство Китая объяснило Microsoft, что дальнейший прессинг с ее стороны приведет к определенным последствиям.

Чтобы побороть свою зависимость от зарубежных разработчиков операционных систем, в августе 2019 г. Huawei выпустила собственную универсальную ОС Harmony OS, затем установила на свои ноутбуки Matebook ОС Deepin Linux с китайскими корнями. В сентябре 2019 г. было объявлено о начале разработки openEuler.

Следующим шагом стал выпуск флагманов Mate 30 и Mate 30 Pro на базе Android, но без поддержки сервисов Google. В дальнейшем Huawei планирует перевести свои смартфоны на Harmony OS, однако сроки перехода пока не указывает. Также компания начала увольнять своих сотрудников, которые потенциально могут шпионить в пользу США.

Несмотря на сложные отношения между американскими властями и китайским гигантом, с мая 2019 г. США регулярно выдают разрешения на ведение бизнеса с Huawei. Каждая из таких лицензий действует три месяца и позволяет продолжать операции с Huawei, включая выполнение контрактов, экспорт и реэкспорт. В настоящий момент действует разрешение, выданное в ноябре 2019 г. Срок его действия истекает в феврале 2020 г.

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