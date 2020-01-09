Huawei опубликовала собственный дистрибутив Linux

Новая ОС Huawei

Компания Huawei выпустила новую операционную систему на базе ядра Linux – дистрибутив openEuler, который, как ожидается, будет развиваться при участии сообщества. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Исходные тексты компонентов и пакетов дистрибутива опубликованы на платформе Gitee, которая является китайской альтернативой всемирно известному Github, приобретенному Microsoft в июне 2018 г. за $7,5 млрд.

Образ установочного диска ОС для архитектуры ARM64 можно загрузить на соответствующей веб-странице.

Чем примечателен openEuler

openEuler основан на EulerOS – коммерческом дистрибутиве Linux, разработанном Huawei и в первую очередь ориентированном на серверные платформы на базе архитектуры ARM64 (хотя и x86 также поддерживается).

Применяемые в дистрибутиве методы защиты сертифицированы Министерством общественной безопасности КНР. Кроме того, EulerOS входит в перечень из шести ОС, сертифицированных комитетом Opengroup на соответствие стандарту UNIX 03, то есть имеющих право именоваться UNIX, а не лишь UNIX-подобными системами. Помимо EulerOS в список входят macOS, Solaris, Inspur K-UX, HP-UX и IBM AIX.

Huawei выпустила community-версию своей операционной системы EulerOS

EulerOS базируется на CentOS, который, в свою очередь, основан на коде знаменитого Red Hat Enterprise Linux (RHEL) – корпоративного Linux с продолжительным жизненным циклом.

Как и EulerOS, openEuler главным образом предназначен для серверов с процессорами архитектуры ARM64 и соответствующим образом оптимизирован.

Несмотря на то, что проект находится на ранней стадии разработки (работы по его запуску велись с 17 сентября 2019 г.), у него, по данным Gitee, более 50 разработчиков и около 600 коммитов. В репозитории представлено свыше 1 тыс. пакетов, собранных как под системы ARM64, так и x86.

Кроме того, в сообщении, посвященном запуску инфраструктуры проекта, упоминаются уникальные открытые разработки: A-Tune и iSulad. Первая из них является инструментом для автоматической оптимизации настроек, использующая технологии искусственного интеллекта. iSulad представляет собой «легковесный» инструментарий для управления изолированными контейнерами, предназначенный для использования в облачной инфраструктуре и IoT (интернет вещей).

Стоит отметить, что на данный момент в репозиториях проекта отсутствует какая-либо документация на языках, отличных от китайского.

Фокус на ARM

Huawei не уточняет, заменит ли новый дистрибутив уже существующую EulerOS, или openEuler и ее коммерческий предшественник продолжат развиваться параллельно, подобно тому, как это происходит в случае с RHEL и CentOS. Не сообщается и причина, по которой китайская корпорация решила заняться разработкой очередного Linux.

Однако не исключено, что наработки сообщества могут быть использованы компанией для развития собственной ARM-экосистемы, которой Huawei уделяет значительное внимание.

Так, в январе 2019 г. Huawei анонсировала «самый мощный в мире процессор на архитектуре ARM» Kunpeng 920, который планировалось использовать в серверах линейки Taishan. Эти серверы предназначены для использования в центрах обработки данных (ЦОД). Они ориентированы на реализацию вычислений, хранение данных или сочетание этих процессов, поэтому подходят для ресурсоемких сценариев, например, анализа больших данных, внедрения программно-определяемой системы хранения данных и развертывания приложений для ARM64. Благодаря особенностям архитектуры ARM64 устройства отличаются низким энергопотреблением.

В начале октября 2019 г. стало известно, что Huawei установит на ряд серверов новой серии, в частности, на Taishan 100 2280 на CPU Kunpeng 916 и Taishan 200 2280 на базе Kunpeng 920, российскую ОС Astra Linux. Между компаниями было подписано соглашение о технологическом партнерстве с целью разработки совместных комплексных решений на территории России.

В ноябре 2019 г. CNews писал о планах Huawei по запуску на территории России производства серверного оборудования на базе чипов Kunpeng. Выпуск планировалось развернуть на мощностях компании «Норси-транс», с которой китайская корпорация заключила соглашение о сотрудничестве. Аппаратуру решили использовать в реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

История противостояния США и Huawei

Давление на Huawei со стороны американского правительства началось в 2018 г., когда президент США Дональд Трамп (Donald Trump) обвинил компанию в шпионаже в пользу китайского правительства. В мае 2019 г. он заставил многие крупные американские ИТ-компании разорвать отношения с Huawei, а Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который лишил компанию возможности покупать компоненты и технологии американских производителей, из-за угрозы нацбезопасности.

В числе первых компаний, подчинившихся оказалась Google – она отозвала у Huawei лицензию на Android, что сразу же обрушило европейские продажи смартфонов китайского производителя. Правда, летом 2019 г. она вернула ее, хотя и временно.

Вместе с Google от Huawei отвернулись Intel, Qualcomm и Broadcom. Затем список компаний существенно расширился – в нем оказалась даже британская ARM. Позже она решила возобновить партнерские отношения с Huawei.

Microsoft в конце весны 2019 г. отозвала у Huawei доступ к обновлениям Windows, и появилась вероятность отзыва лицензии на использование самой операционной системы. После этого правительство Китая объяснило Microsoft, что дальнейший прессинг с ее стороны приведет к определенным последствиям.

Чтобы побороть свою зависимость от зарубежных разработчиков операционных систем, в августе 2019 г. Huawei выпустила собственную универсальную ОС Harmony OS, затем установила на свои ноутбуки Matebook ОС Deepin Linux с китайскими корнями. В сентябре 2019 г. было объявлено о начале разработки openEuler.

Следующим шагом стал выпуск флагманов Mate 30 и Mate 30 Pro на базе Android, но без поддержки сервисов Google. В дальнейшем Huawei планирует перевести свои смартфоны на Harmony OS, однако сроки перехода пока не указывает. Также компания начала увольнять своих сотрудников, которые потенциально могут шпионить в пользу США.

Несмотря на сложные отношения между американскими властями и китайским гигантом, с мая 2019 г. США регулярно выдают разрешения на ведение бизнеса с Huawei. Каждая из таких лицензий действует три месяца и позволяет продолжать операции с Huawei, включая выполнение контрактов, экспорт и реэкспорт. В настоящий момент действует разрешение, выданное в ноябре 2019 г. Срок его действия истекает в феврале 2020 г.