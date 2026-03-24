МТС и China Mobile наладят пропуск интернет-трафика на Дальнем Востоке

МТС и China Mobile International Limited подписали меморандум об организации трансграничного перехода по пропуску интернет-трафика на участке Пограничный (Приморский край, Россия) – Суйфэньхэ (КНР). Открытие нового перехода обеспечит пользователей МТС в Сибири и на Дальнем Востоке доступом к ресурсам глобального интернета в Гонконге с минимальными задержками, а также создаст задел под растущий интернет-трафик на азиатском направлении на ближайшие годы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Организация нового пограничного перехода в 200 километрах от Владивостока повысит надежность пропуска интернет-трафика в восточном направлении, улучшит качество доступа в глобальный интернет для пользователей регионов Сибири и Дальнего Востока, а также обеспечит выход российских ресурсов и контента на международные рынки. В качестве среды передачи будет использоваться оборудование DWDM (48*200G), позволяющее одновременно передавать по двум оптическим волокнам данные на 48 каналов со скоростью 200 Гбит/с каждый.

«Диверсификация маршрутов и разделение трафика между восточным и западным направлениями снизит нагрузку на магистральную сеть МТС, сократит задержки для пользователей российских регионов и обеспечит доступ не только к западному, но и к азиатскому сегменту интернета, который развивается бурными темпами. Открытие нового трансграничного перехода также улучшит доступность российских ресурсов для зарубежной аудитории. По мере роста взаимного потребления контента, МТС планирует довести к 2029 году долю пропуска трафика через переходы на востоке страны до 20% с нынешних 4% от общего объема зарубежного интернет-трафика в собственной сети», – отметила директор департамента коммерческого управления ресурсами МТС Ольга Макарова.

Сегодня пропуск трафика сети МТС в глобальный интернет осуществляется через пять географически разнесенных маршрутов в западном и восточном направлениях. Новый маршрут станет шестым в географии МТС.