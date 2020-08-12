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Viber запускает новые инструменты для борьбы со спамом

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

Viber объявляет о запуске нескольких новых инструментов для борьбы со спамом и обеспечения безопасности пользователей. Изменения коснулись и функции поиска: он будет защищен дополнительными мерами конфиденциальности.

У пользователей Viber появится возможность настроить, кто может приглашать их в сообщества или групповые чаты: все пользователи или только сохраненные и знакомые контакты. Чтобы установить этот параметр конфиденциальности, необходимо перейти в раздел «Еще», оттуда – в «Настройки», там выбрать «Конфиденциальность», далее – «Группы», и в «Управлении» задать необходимые ограничения.

Кроме того, все уведомления от сообществ и приглашения в групповой чат от неизвестных отправителей будут автоматически попадать в специальную папку с новыми сообщениями. Это позволит защитить основной список чатов от нежелательных запросов.

Появится в Viber и новая возможность поиска людей. При вводе имени пользователя в строку поиска, имя вместе с фотографией профиля отобразится в результатах выдачи. В соответствии с политикой безопасности Viber все чаты, инициированные таким образом, будут подвергаться дополнительным мерам конфиденциальности, а именно:

Телефонные номера пользователей будут скрыты, пока они сами не решат ими поделиться;

Статус присутствия пользователя (онлайн/офлайн) будет скрыт;

Голосовые и видеозвонки отключены.

Пользователи, которые не хотят, чтобы другие люди могли найти их с помощью функции поиска, должны просто запретить такую возможность в настройках. Для этого нужно перейти в раздел «Еще», оттуда – в «Настройки», далее – в «Конфиденциальность», где потребуется изменить параметр «Разрешить пользователям находить вас по вашему имени».

Новая функция поиска, а также специальная папка для входящих от неизвестных отправителей будут протестированы в некоторых странах, после чего их внедрят на глобальном уровне.

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