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Viber добавил напоминания в «Мои заметки»

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Viber представил инструмент, который позволит пользователям создавать напоминания о встречах и других важных задачах в чате «Мои заметки».

В современном мире, где темпы жизни постоянно ускоряются, а графики работы становятся все более хаотичными в связи с пандемией, напоминания и списки становятся критически важными для того, чтобы сохранять контроль над делами. Нужно помнить дни рождения, время проведения онлайн-экзаменов, видеоконференций и многое другое. Новая функция Viber позволяет хранить список задач прямо в мессенджере.

Для того, чтобы воспользоваться инструментом, нужно зажать любое сообщение в «Моих заметках» и выбрать «Установить напоминание». После этого пользователю необходимо определить время и дату подсказки от мессенджера, а также актуальность ее повтора.

Новая функция дополняет другие возможности чата «Мои заметки». Среди них: создание заметок и списков в них; пометка дел как «выполненных» и скрытие решенных задач; пересылка сообщений из других чатов в «Мои заметки». У переадресованные постов отображается источник, благодаря которому легче вспомнить их контекст.

«Cейчас, когда мы проводим много времени онлайн и работаем удаленно, вопросы продуктивности стали особенно острыми. Все мы хотим сохранять контроль над своей жизнью и быстро адаптироваться к реальности, которая может измениться в любую минуту. В ответ на это Viber представляет новую функцию, которая добавит возможность напоминания для важных задач, звонков или других дел. Это объединяет всё необходимое в одном удобном приложении: текстовые сообщения, звонки, списки дел и напоминания для них, которые позволят еще эффективнее решать ежедневные задачи», — сказала Анна Знаменская, директор по глобальному развитию Rakuten Viber.

В России функция вышла для пользователей Android, выпуск функции на iOS ожидается в ближайшее время.

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