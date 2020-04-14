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ВТБ запустил нового виртуального помощника в Viber

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ВТБ объявил о расширении возможностей по онлайн-обслуживанию и представил клиентам нового чат-бота на платформе социального мессенджера Viber. Пользователи смогут проконсультироваться по общебанковским вопросам, не требующим идентификации.

Для того чтобы воспользоваться услугами чат-бота пользователям необходимо в поисковом окне мессенджера Viber ввести «ВТБ». Клиенту достаточно задать свой вопрос, и бот предоставит оптимальный ответ, а также переведет собеседника на соответствующий раздел на сайте банка для получения более подробной информации. Помощь чат-бота доступна круглосуточно, скорость ответа составляет 1-2 секунды.

На сегодняшний день виртуальный собеседник готов ответить в онлайн-режиме более чем на 1,3 тыс. вопросов по разным темам. Вы можете узнать условия получения кредитов и других банковских продуктов, актуальные курсы валют или уточнить, как заказать справку и воспользоваться другими услугами банка.

«В текущей ситуации популярность дистанционных каналов обслуживания особенно важна для клиентов. Новый чат-бот в мессенджере Viber позволяет снизить нагрузку на контакт-центр и сэкономить время клиента на ожидании ответа, потому что многие вопросы через него можно решить мгновенно. Наш бот – это персональный виртуальный помощник, но может стать и собеседником – он не только консультирует в сфере банковских услуг, но иногда даже присылает стихи. В настоящее время доля общения клиентов через чат-боты уже достигает 10% от всех запросов контакт-центра, и мы планируем увеличивать ее до 30%», – сказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

В настоящее время пользователям ВТБ уже доступны консультации чат-ботов в мобильном приложении и интернет-банке «ВТБ-онлайн». В период режима самоизоляции чат-бот встраивается в социально значимые инициативы: к примеру, через него можно подать заявку на отсрочку платежа по кредитным каникулам. По данным ВТБ, ежедневно чат-бот автоматизирует более 30 тыс. сессий, получая более 500 наивысших оценок качества от клиентов.



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