Viber анонсировал новую функцию «Мои заметки»

Приложение для общения Rakuten Viber запускает новую функцию «Мои заметки». Она поможет систематизировать события от самых важных до незначительных, упорядочить повседневные задачи. Функция была запущена в бета-версии на территории Белоруссии и в Израиле, а с 10 февраля постепенно будет доступна по всему миру.

Ежедневная деятельность людей подразумевает постоянный режим многозадачности: работа, прием сообщений, звонков, видеофайлов — отслеживать все это одновременно достаточно трудно. Поэтому Viber создал «Мои заметки» — специальную секцию в списке чатов, где можно записывать актуальные дела, хранить фотографии, напоминания и многое другое. Глобальная аудитория Viber насчитывает более 1 млрд пользователей, которые отправляют в приложении свыше 7 млн сообщений в минуту. «Мои заметки» позволят упорядочить ежедневные задачи, сделав пользовательский опыт еще эффективнее.

Решение разработано для ежедневного обмена данными и организации задач в рамках одного приложения для общения. Оно позволяет: создавать списки дел и отмечать их выполнение; сохранять любимые сообщения, видео, фото и стикеры в одном месте; синхронизировать данные с любым устройством (например, смартфоном, компьютером, планшетом); устанавливать напоминания для важных (предстоящих) событий.

«Ключевой приоритет для нас — cделать повседневную жизнь пользователей Viber еще удобнее, и новая функция “Мои заметки” как раз позволит нам выйти на новый уровень в достижении поставленной цели», — отметил Офир Эял (Ofir Eyal), операционный директор Rakuten Viber. — Благодаря надежной защите приватных данных и улучшенному пользовательскому опыту люди доверяют нашему приложению. Мы рады предложить им новый инструмент, с помощью которого можно с легкостью привести в порядок свои мысли, желания и ежедневные задачи в рамках одной платформы».