Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Октавиан Танасе, NetApp: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой
Интеграция
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

Viber анонсировал новую функцию «Мои заметки»

ПО Софт Интернет Веб-сервисы

Приложение для общения Rakuten Viber запускает новую функцию «Мои заметки». Она поможет систематизировать события от самых важных до незначительных, упорядочить повседневные задачи. Функция была запущена в бета-версии на территории Белоруссии и в Израиле, а с 10 февраля постепенно будет доступна по всему миру.

Ежедневная деятельность людей подразумевает постоянный режим многозадачности: работа, прием сообщений, звонков, видеофайлов — отслеживать все это одновременно достаточно трудно. Поэтому Viber создал «Мои заметки» — специальную секцию в списке чатов, где можно записывать актуальные дела, хранить фотографии, напоминания и многое другое. Глобальная аудитория Viber насчитывает более 1 млрд пользователей, которые отправляют в приложении свыше 7 млн сообщений в минуту. «Мои заметки» позволят упорядочить ежедневные задачи, сделав пользовательский опыт еще эффективнее.

Решение разработано для ежедневного обмена данными и организации задач в рамках одного приложения для общения. Оно позволяет: создавать списки дел и отмечать их выполнение; сохранять любимые сообщения, видео, фото и стикеры в одном месте; синхронизировать данные с любым устройством (например, смартфоном, компьютером, планшетом); устанавливать напоминания для важных (предстоящих) событий.

«Ключевой приоритет для нас — cделать повседневную жизнь пользователей Viber еще удобнее, и новая функция “Мои заметки” как раз позволит нам выйти на новый уровень в достижении поставленной цели», — отметил Офир Эял (Ofir Eyal), операционный директор Rakuten Viber. — Благодаря надежной защите приватных данных и улучшенному пользовательскому опыту люди доверяют нашему приложению. Мы рады предложить им новый инструмент, с помощью которого можно с легкостью привести в порядок свои мысли, желания и ежедневные задачи в рамках одной платформы».

Другие материалы рубрики

Разработчик знаменитого антивируса, продававший данные пользователей, назначил виновной свою «дочку» и «убил» ее

Google создала «волшебный» инструмент для легкой перепрошивки смартфонов на «чистый Android»

Создатели знаменитого антивируса продают данные своих пользователей

Выпущено ядро Linux 5.5

Разработчики требуют от Microsoft превратить Windows 7 в СПО

Microsoft принудительно пересадит часть пользователей на поисковик Bing. Как этого избежать

Техника

Лучшие наушники с шумоподавлением: выбор ZOOM

Обзор смартфона OPPO A5 2020: экономия без компромиссов

Топ-9 программ для создания 3D-моделей

7 бытовых приборов, от которых пора избавиться
Показать еще
Тема месяца

Обзор: ИТ-тренды 2020

Индексы «ИТ-тренды CNews 2020» и «ИТ-тренды CNews 2020 Реальный сектор».

Взгляд месяца

Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов

Сергей Емельченков

заместитель гендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России»

замглавы «Почты России»
Какое железо выбрать для приватных облаков Артак Оганесян, Epam: Искусственный интеллект заменит кадры, но не таланты