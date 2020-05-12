Viber запускает групповые видеочаты для 20 человек

В Viber скоро появятся групповые видеозвонки неограниченной продолжительности с участием до 20 человек (на первом этапе запуска функции). Вдохновившись успехом использования групповых аудиозвонков, Viber расширяет возможности для общения с помощью видео, чтобы удовлетворить растущий спрос на видеочаты, способные заменить личные встречи с семьей, друзьями или коллегами.

Социальное дистанцирование и постепенная адаптация к новой реальности вынуждают людей переосмысливать то, как они взаимодействуют друг с другом. В платформе для онлайн-встреч нуждаются все: от бизнес-команд больших корпораций до шеф-поваров, проводящих кулинарные мастер-классы, и инструкторов по йоге. С групповыми видеовызовами в Viber люди смогут с легкостью выполнять все эти задачи внутри приложения, благодаря возможности трансляции экрана и видеоконференции на разных платформах - смартфоне или десктопе. Функция групповых видеозвонков отлично дополняет другие возможности приложения для общения на расстоянии, такие как групчаты для 250 человек и аудиозвонки на 20 человек.

Чтобы начать групповой видеочат, необходимо нажать кнопку «видео» в верхней части экрана или просто пригласить больше участников в текущий видеозвонок и начать общение.

При групповых видеозвонках трансляция спикера отображается у всех участников беседы. Кроме того, при необходимости каждый участник конференции может закрепить видео того или иного человека на своем экране смартфона, а также отключить у себя звук и/или видео и посмотреть, сделали ли это другие.

«Мы рады, что скоро наши пользователи смогут совершать видеозвонки с участием до 20 человек, и намерены увеличить это число в ближайшее время. Viber выполняет важную для общества задачу, актуальную сегодня как никогда, позволяя людям легко общаться друг с другом. В связи с пандемией видеочаты будут играть в нашей жизни значительно большую роль, чем раньше, поэтому мы запускаем функции, которые объединяют людей даже на расстоянии», - сказал операционный директор Rakuten Viber Офир Эял.