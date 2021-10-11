Маски дополненной реальности в Viber стали доступны в России

Rakuten Viber запустил маски дополненной реальности в мессенджере Viber для пользователей в России. AR-фильтры и маски созданы на основе технологии Snap Inc, компании-мирового лидера в области AR-масок и разработчика приложения Snapchat. Они позволят снимать фотографии и видео с эффектом дополненной реальности, отправлять их друзьям и близким прямо в мессенджере Viber или сохранять на мобильные устройства.

AR-маски реагируют на мимические движения лица человека: при съемке фото и видео можно улыбнуться или подмигнуть, а маска повторит движения лица.

В Viber уже доступны десятки AR-масок с различными эффектами: маски животных, бьюти, фильтры дополненной реальности. Специально для пользователей из России в Viber были выпущены маски с элементами национальных костюмов. До конца года в мессенджере появятся сотни новых фильтров и масок. В ближайшее время также появятся кастомизированные аватары Bitmoji.

«Появление масок дополненной реальности стало логичным шагом для нас. Это своего рода пример эволюции коммуникации: сначала пользователи интернета общались с помощью смайликов, затем появились стикеры, эмоджи и возможность создавать gif, и теперь — AR-маски», — отметила Анна Мигаль, старший директор по развитию бизнеса Rakuten Viber в странах СНГ.

Партнеры мессенджера и бренды также смогут пополнить библиотеку масок своим эксклюзивным контентом. Собственные брендированные маски уже запустили Всемирный фонд дикой природы, ФК «Барселона» и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В будущем в Viber появятся маски, созданные российскими компаниями.

Новая функция стала доступна в приложении Viber для Android и iOS. Для того, чтобы воспользоваться AR-фильтрами и масками, необходимо нажать на значок камеры на нижней панели в окне открытого чата — для создания фото, видео или gif с эффектом дополненной реальности.