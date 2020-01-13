Viber подвел итоги активности пользователей во время новогодних праздников

Viber, одно из ведущих международных приложений для свободного и безопасного общения, подвело итоги активности пользователей во время новогодних праздников.

Пользователи Viber в России традиционно были самыми активными в общении через приложение: 31 декабря 2019 г. в России на 18% увеличилось количество отправленных текстовых сообщений; на 30% выросло количество совершенных звонков.

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным днем 2018 г., 31 декабря 2019 г. в России был зафиксирован рост количества активных пользователей (DAU), который составил 12%. На него повлияла, в частности, ставшая хитом новая функция «анимированные сообщения», благодаря которой ключевые слова в чате активируют пасхалки.

Самыми активными регионами России являются: Московская область, Свердловская область, Татарстан, Ленинградская область, Новосибирская область.

Популярностью пользовались и поздравления с помощью самого эмоционального и яркого способа – отправки стикеров. Самым скачиваемым стикерпаком в Viber в канун Нового года стал набор «Новогодние радости». За неделю его скачали более 2 млн раз.