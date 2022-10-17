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VK в партнерстве с X5 Group запускают цифровую аудиорекламу в супермаркетах

VK в партнерстве с X5 Group запустили решение для трансляции цифровой аудиорекламы в супермаркетах. К инструменту подключено более 15 тыс. магазинов «Пятерочка» почти во всех городах России. По итогам кампаний рекламодатели смогут оценить, как реклама в супермаркетах сети повлияла на продажи.

Решение интегрировано в Единую систему управления медиаконтентом (ЕСУМ) «Пятерочки» и дополняет ее алгоритмами, используя инструменты предиктивной аналитики Instore-платформ Dialog X5. Модели учитывают множество параметров: историю покупок участников программы лояльности, выбранные магазины и даже период покупок. С помощью этих данных рекламодатели могут максимально точно настроить аудиорекламу, выбрав подходящие торговые точки, время показа, социально-демографические характеристики клиентов и покупки в определенной категории. Например, можно запустить рекламу, когда в магазине больше покупателей молочной продукции, детских товаров или товаров для животных. Таким образом, рекламодатели смогут охватить аудиорекламой больше клиентов, которые вероятнее заинтересуются предложением.

По итогам продвижения рекламодатели могут получить аналитику того, как цифровая аудиореклама повлияла на продажи товаров, представленных в магазинах, и общий портрет покупателей. Также компании могут продолжить общение с посетителями «Пятерочки», которые слышали рекламу, но уже в интернете. Для этого будет сформирован обезличенный сегмент, которому можно показать рекламу в сети через платформу myTarget (проект VK).

«“Пятерочка” запустила ЕСУМ два года назад, и сейчас решение позволяет охватить аудиорекламой все магазины сети. Мы активно работаем как с нашими собственными поставщиками, так и с компаниями, оказывающими различные востребованные услуги — банковские, медицинские, анонсируем новые сериалы и ТВ-шоу телеканалов, формируя контент, который будет совпадать с интересами и потребностями наших гостей. С начала 2022 г. мы предоставили возможности рекламы для 50 брендов. По итогам оценки эффективности кампаний поставщиков мы наблюдаем средний показатель роста продаж бренда примерно на 20 п.п. Уверен, что сотрудничество с VK позволит нам дополнительно привлечь партнеров», — сказал Михаил Ярцев, директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятерочка».

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«Микс рекламных технологий и инструментов для работы с данными повышает эффективность продвижения в цифровой indoor-рекламе. Современные решения позволяют улучшать не только маркетинговые метрики, но и увеличивать ключевые для любого бизнеса показатели — продажи и долю бренда в товарной категории. Партнерство с X5 Group расширяет возможности офлайн-продвижения для наших рекламодателей. Теперь они могут привлекать новых клиентов и стимулировать импульсные покупки более чем в 15 тыс. “Пятерочек”, а после кампании выстраивать коммуникации с гостями магазинов в интернете. Это значительно расширяет охват кампаний и увеличивает их эффективность», — отметила Мария Филина, руководитель направления DOOH, VK.

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