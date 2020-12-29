Спецпроекты

«Тинькофф оплата» и Mastercard запустили облачную токенизацию карт для интернет-магазинов

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Эквайринговый сервис «Тинькофф оплата» подключился к сервису токенизации MDES for Merchants от Mastercard – это позволило «Тинькофф» первым из российских банков реализовать облачную токенизацию платежных карт Mastercard для интернет-магазинов.

Сервис MDES for Merchants зашифровывает данные карты каждого клиента в альтернативный номер – токен. Замена основного номера карты на токен (токенизация) и его использование для оплаты позволяет эмитенту автоматически обновлять карточные реквизиты – например, при перевыпуске карты. Это решение повышает количество успешных транзакций, выводит безопасность платежей в интернете и клиентский опыт на новый уровень. Покупатель сможет продолжать удобно совершать покупки по своей карте, не прикладывая к этому никаких дополнительных усилий.

Система MDES for Merchants будет формировать уникальные токены, когда одна и та же карта используется в нескольких интернет-магазинах, а для разных транзакций – уникальные криптограммы. Криптографическая защита позволит проверить принадлежность токена к конкретному магазину, что также обеспечивает безопасность транзакций по карте.

По данным Mastercard, в этом году онлайн-шопинг стал одним из основных способов для ежедневных покупок: около половины (45%) опрошенных россиян сообщили, что теперь чаще заказывают товары в интернете. Кроме того, количество человек, совершающих покупки онлайн, за период самоизоляции выросло почти на треть.

Сергей Хромов, вице-президент, руководитель управления платежей и переводов «Тинькофф», отметил: «Мы постоянно думаем над тем, как помочь нашим бизнес-партнерам улучшить процессы, увеличить конверсию и продажи. Интернет-магазины тратят много усилий на привлечение покупателей, поэтому особенно обидно их терять только из-за того, что где-то не обновились платежные данные. Это можно исправить с помощью токенизации карт. Совместно с Mastercard мы реализовали удобное и простое решение, которое позволяет магазинам увеличить конверсию и повысить продажи без каких-то дополнительных затрат».

Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России, сказал: «Mastercard делает всё возможное для того, чтобы держателям наших карт были доступны самые последние платёжные инновации. Мы первыми принесли на российский рынок технологию токенизации и на её основе реализуем сервисы и проекты, с которыми безналичная оплата становится ещё удобнее с неизменно высоким уровнем безопасности платежей. Мы рады сообщить о запуске токенизации для интернет-магазинов вместе с банком Тинькофф. С этой инновацией процесс онлайн-оплаты станет ещё более быстрым для пользователей и простым для торговых предприятий».

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