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«Т-Банк» расширил собственную сеть банкоматов до 10 000 устройств

«Т-Банк» продолжает развитие собственного парка банкоматов – за год их количество увеличилось вдвое — с 5 тыс. до 10 тыс. устройств. Банкоматы «Т-Банка» работают в 1,165 тыс. городах и населенных пунктах России и захватывают даже самые крайние точки страны – от Калининграда до Анадыря. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Проектирование и технологии сборки собственных банкоматов «Т-Банка» разработаны с нуля внутри компании.

Устройства поддерживают весь необходимый функционал для клиентов: внесение и снятие наличных, внесение долларов и евро для обмена на рубли, круглосуточный обмен валюты в долларах, евро и юанях.

Банкоматы «Т-Банка» также доступны для клиентов других банков, которые могут снимать наличные до миллиона руб. за раз без ограничений на количество операций. Для владельцев бизнеса предусмотрен функционал круглосуточной самоинкассации без инкассаторов, в котором самостоятельно можно пополнить расчетный счет компании.

Кроме того, банкоматы оснащены алгоритмами допретензионного решения проблем, которые позволяют автоматически выявлять проблемные операции и корректировать их, возвращая или зачисляя средства клиенту до его обращения в банк.

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CNews Analytics

Рост сети — часть стратегии «Т-Банка» по построению инфраструктурной независимости. Это позволяет «Т-Банку» быть максимально гибким и автономным в предоставлении сервисов клиентам и быстрее запускать новые продукты и технологии в оффлайн-инфраструктуре.

Альбина Камалетдинова, руководитель управления налично-денежного обращения «Т-Банка»: «Мы в той точке развития, когда наши банкоматы становятся привычной частью городской среды, как автобусы и магазины. Марш-бросок за последний год с ростом по количеству устройств — это результат нашего фокуса на удобстве для клиента. Мы строим сеть, которая будет рядом с человеком в любой точке России, не только увеличивая количество банкоматов, но и наделяя их новыми возможностями. Наша цель — не только усилить покрытие в уже существующих регионах и выйти в новые локации, но и сделать каждый банкомат по-настоящему полезным инструментом в повседневной жизни».

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