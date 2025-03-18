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Ефремов Владимир


18.03.2025 Суд по иску «Гугла» арестовал почти два миллиарда на счетах его контрагента из России 1
23.11.2020 ЦБ отказывается от создания ИТ-сервиса по борьбе с отмыванием денег 1
18.11.2011 «Очаково» будет продавать напитки через скидочный сервис Biglion 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ефремов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
ПСБ - Промсвязьбанк 860 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24692 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12093 1
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 250 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 499 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4826 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5352 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 95 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12163 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4198 1
Biglion - Биглион 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2452 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6980 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7692 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 263 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1096 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11032 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1765 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11271 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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