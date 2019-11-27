Общий доход Xiaomi увеличился на 5,5% до 53,7 миллиарда юаней

Xiaomi отчиталась о результатах работы в III квартале 2019 г. Общий доход компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,5% и составил 53,7 млрд юаней ‒ это самый высокий показатель с момента основания компании. Чистая прибыль Xiaomi Group за три квартала составила 9,2 млрд юаней и уже превысила суммарные показатели 2018 г.

Рентабельность в сегменте смартфонов продолжила расти и в III квартале достигла 9%, а объем продаж составил 32,1 млн единиц. Согласно отчету Canalys, Xiaomi входит в топ-5 компаний по объемам поставок смартфонов в более чем 40 странах и регионах. В Западной Европе, которая является ключевым зарубежным рынком, Xiaomi заняла четвертое место, увеличив поставки на 90,9%.

Среди значимых запусков III квартала стоит отметить выход в Китае Mi 9 Pro 5G ‒ первого в стране смартфона с поддержкой технологии 5G, презентацию Mi Mix Alpha ‒ футуристичного девайса с первым в мире экраном, покрывающим почти всю поверхность устройства, и ноябрьский релиз Mi CC9 Pro ‒ первого массового смартфона с пятимодульной 108-мегапиксельной камерой, которая набрала 121 балл в рейтинге DxOMark и заняла первое место.

К концу сентября количество подключенных IoT-устройств Xiaomi достигло 213 млн, что на 62% больше, чем в 2018 г. Самым успешным продуктом среди бытовой техники стал Mi TV ‒ в III квартале Xiaomi реализовала 3,1 млн таких устройств. В Китае, по итогам отчетного периода, компания заняла первое место в ТВ-сегменте, а на мировом рынке вошла в топ-5.