Новый метод кластеризации упрощает анализ больших массивов информации

Исследователи из ВШЭ и Института проблем управления РАН предложили новый метод анализа данных — туннельную кластеризацию. Он помогает быстро находить группы похожих объектов и требует меньше вычислительных ресурсов, чем традиционные методы. В зависимости от конфигурации данных алгоритм может работать в десятки раз быстрее аналогов. Исследование опубликовано в журнале «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления». Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

С каждым годом объем информации, которую нужно обработать, становится все больше. Данные поступают из разных источников: научных исследований, финансовых отчетов, медицинских обследований и множества других. Для поиска закономерностей и структурирования информации в таких массивах применяют методы кластеризации — группировки данных по схожим характеристикам. Группы, полученные таким способом, называют кластерами.

Один из самых популярных методов кластеризации — метод k-средних. Он делит данные на заданное количество кластеров, предварительно выбирая их центры (центроиды). Однако у этого метода есть ограничение: перед началом работы необходимо знать, сколько кластеров должно получиться, что не всегда возможно при анализе сложных данных.

Ученые из НИУ ВШЭ и Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН предложили новый подход, который упрощает этот процесс, — туннельную кластеризацию. В отличие от метода k-средних, этот алгоритм не требует заранее задавать число кластеров: он сам определяет, сколько кластеров необходимо, анализируя структуру данных.

«Алгоритм формирует «туннели» данных — области в многомерном пространстве, в которых группируются объекты с похожими характеристиками. Пользователь может выбрать один из трех вариантов работы алгоритма: с фиксированными границами кластеров, с адаптивными границами, которые подстраиваются под структуру данных, или комбинированный подход. Это делает метод гибким и подходящим для разных типов задач», – сказал Фуад Алескеров, руководитель департамента математики факультета экономических наук НИУ ВШЭ.

Метод протестировали на синтетическом (сгенерированном) наборе данных из 100 тыс. объектов, а также на реальных задачах в области государственного управления и банковского сектора.

Главное преимущество нового метода — скорость. В отличие от классических алгоритмов, требующих больших вычислительных ресурсов, туннельная кластеризация в зависимости от конфигурации данных может справляться с анализом в десятки раз быстрее.

Кроме того, ученые ввели понятие «степень перехода» — параметр, который показывает, сколько характеристик объекта нужно изменить, чтобы он оказался в другом кластере. Это помогает оценить четкость границ кластеров и выявлять объекты, находящиеся на стыке групп.

«Люди создают все больше данных, и этот процесс только ускоряется. Согласно последнему отчету Digital 2025: Global Overview Report, в начале 2025 г. в интернете насчитывалось 5,56 млрд пользователей — это почти 68% населения планеты. Взрослые проводят в Cети в среднем по 6 часов 38 минут в день, общаясь, работая, смотря видео и потребляя контент. Компании, которые игнорируют анализ данных, теряют большие деньги», – сказал Алексей Мячин, старший научный сотрудник Международного центра анализа и выбора решений НИУ ВШЭ.

Авторы продолжают работать над усовершенствованием алгоритма, включая исследования по снижению размерности данных, что позволит еще больше сократить временные затраты при поиске закономерностей в данных.