Avanpost SmartPAM – система управления привилегированным доступом, которая обеспечивает контроль действий привилегированных пользователей и минимизирует риски, связанные с их доступом. Система позволяет записывать графические и текстовые сессии, фиксировать метаинформацию о действиях пользователей и воспроизводить их для анализа и расследования инцидентов.