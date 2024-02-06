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Облака станут более уязвимы из-за повсеместного внедрения технологии единого входа SSO

По мере того, как все больше предприятий используют облачные вычисления, управлять доступом пользователей и аутентификацией в нескольких облачных сервисах становится сложнее. SSO — это метод аутентификации, который позволяет пользователям получать доступ к многочисленным приложениям и службам, используя единый набор учетных данных. И в нем кроются проблемы.

Проблемы SSO

SSO (Single Sign-On — технология, которая позволяет пользователям входить в несколько приложений или систем с использованием одного и того же идентификатора и/или пароля) создает целый ряд проблем. Во-первых, это риски безопасности: взломанная система единого входа может привести к несанкционированному доступу к нескольким облачным сервисам, что делает безопасность критически важной.

Второй нюанс связан с совместимостью: обеспечение бесперебойной работы единого входа с различными облачными сервисами и приложениями может быть сложной задачей.

Пользователи должны понимать важность защиты своих учетных данных единого входа для предотвращения нарушений безопасности. В реальных условиях добиться этого практически невозможно: в большинстве случаев обучение по части ИТ-безопасности сотрудники проходят чисто формально, а иногда и вовсе саботируют.

Будущее SSO

Ожидается, что в нынешнем виде SSO исчезнет с рынка в ближайшие несколько лет. На смену придет следующее поколение систем защиты на основе биометрии и многоуровневой верификации.

Фото: © bestforbest / Фотобанк Фотодженика
Многофакторная аутентификация требует от пользователей предоставления двух или более форм аутентификации, таких как пароль и код

Присоединение многоуровневой верификации к стандартам SSO, как ожидается, станет гарантом более мощной безопасности данных. С переходом организаций к облачным платформам решения для единого входа будут адаптироваться под специфические нужды этих организаций. Оптимизация интерфейса единой точки входа будет нацелена на непрерывное и интуитивно понятное взаимодействие с конечным пользователем.

Внедрение методов искусственного интеллекта и машинного обучения будет повышать уровень защиты систем единого входа, обеспечивая распознавание нестандартных действий и минимизацию рисков.

Другие методы повышения безопасности SSO

Среди прочих методов повышения безопасности SSO выделяют:

  • Использование протоколов безопасности Transport Layer Security (TLS) или Secure Sockets Layer (SSL), чтобы защитить передачу данных между клиентом и сервером.
  • Шифрование данных, хранение чувствительной информации в зашифрованном виде.
  • Обезличивание данных для тестового использования в системах аналитики, планирования и моделирования.
  • Применение механизмов мониторинга и аудита для отслеживания активности пользователей и обнаружения подозрительных действий.
  • Ограничение доступа к данным и его предоставление только тем пользователям, которым это действительно необходимо для выполнения их работы.

Замена SSO

Кардинальный метод решения вопроса — полный отказ от SSO. Эксперты называют несколько альтернативных вариантов идентификации:

  1. Многофакторная аутентификация (MFA): MFA требует от пользователей предоставления двух или более форм аутентификации, таких как пароль и код, отправленный на мобильный телефон, почту или их комбинация. Это делает вход в систему более безопасным, поскольку злоумышленникам сложнее получить доступ сразу и к почте, и к телефону.
  2. Аутентификация на основе токенов: пользователь получает физический или цифровой токен, который он должен использовать для входа в систему. Это может быть карта, ключ или приложение на мобильном устройстве.
  3. Локальная аутентификация: каждый сайт или приложение имеет свою собственную систему аутентификации, и пользователи должны входить в каждый из них отдельно. Это менее удобно для пользователей, но может быть более безопасным, поскольку данные пользователей не передаются между различными системами.

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