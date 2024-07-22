Демолаборатория холдинга «T1» в топ-3 рейтинга CNews Analytics

Демонстрационная мультивендорная технологическая лаборатория холдинга «T1», участника российского ИТ-рынка, заняла второе место в первом рейтинге «Демолаборатории для тестирования российских ИТ-решений — 2024» CNews Analytics. холдинг набрал максимальное количество баллов в категориях «Тестируемые классы ИТ-решений», «Спектр применения результатов», «Реализованные проекты по тестированию» и др.

В «Т1 Интеграция» располагаются основные мощности демолаборатории, готовые стенды с решениями от ведущих отечественных производителей, а также работают профильные инженеры. Эксперты центров компетенций технического блока реализуют всестороннее тестирование полного стека российских ИТ-решений и проверку широкого спектра отечественного программного обеспечения по ключевым параметрам, таким как функциональность, производительность, интеграционные возможности и др. Всего в деятельности демолаборатории задействованы 65 сотрудников.

За последние два года демолаборатория реализовала до 140 проектов по тестированию российского ПО. Отбор решений и различных конфигураций аппаратного и программного обеспечения для проверки на стендах производится с целью расширения продуктового портфеля холдинга «T1», для оценки совместной работы систем различных производителей, а также для анализа крупных обновлений решений и востребованных ИТ-рынком разработок. Результаты тестирования и стендирования передаются вендорам для устранения ими ошибок и доработки продуктов, а также для подготовки технической документации и расширения возможностей демонстрации потенциальным заказчикам.

«Сегодня ключевым драйвером развития ИТ-отрасли является импортозамещение, и это напрямую отражается на рынке услуг тестирования – заказчики все чаще отдают предпочтение отечественному оборудованию и ПО. Главными критериями отбора решений являются степень их зрелости, функциональность и возможность реализации комплексных проектов в сжатые сроки. холдинг «T1» в ответ на запрос рынка создал мультивендорную лабораторию, оснащенную современными российскими устройствами, серверами для моделирования и демонстрации экосистемы взаимосвязанных ИТ-продуктов. Здесь компании могут построить и протестировать комплексные ИТ-решения под свои задачи», — сказал Михаил Книгин, исполнительный директор «Т1 Интеграция».

В рейтинге CNews Analytics «Демолаборатории для тестирования российских ИТ-решений — 2024» эксперты всесторонне рассмотрели деятельность ведущих российских лабораторий, их возможности и перспективы, масштабы и ключевые направления работы.