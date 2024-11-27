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Система управления потоками багажа от ORS включена в реестр российского ПО

Аэропортовая система обработки багажа BRS, разработанная ORS, включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры с присвоением номера 24685. Благодаря этому шагу российские аэропорты получили доступ к большему выбору отечественных решений по управлению багажом. Об этом CNews сообщили представители компании ORS.

Решение класса BRS (от английского baggage reconciliation system, или система сверки багажа) позволяет отслеживать каждую единицу багажа в аэропорту на всем протяжении технологической цепи и гарантировать корректную погрузку на борт самолетов. Каждая операция фиксируется и предоставляется в удобном виде багажным диспетчерам и менеджменту аэропорта. Решение разворачивается на сервере аэропорта в виде веб-браузерного приложения и модулей для управления сканерами. Оно экономит время сотрудников, оптимизирует рутинные процессы и позволяет своевременно реагировать на внештатные ситуации. Платформа соответствует как российским стандартам, так и международным требованиям IATA.

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В настоящее время с помощью решения BRS обслуживается более 10 тыс. единиц багажа в сутки.

«Наше решение успешно используется крупнейшими российскими аэропортами, например, международным аэропортом Внуково. BRS, разработанное ORS, это проверенный и технологичный инструмент, позволяющий снизить количество ошибок с багажом, оптимизировать время и повысить эффективность сотрудников аэропортов», – сказал Александр Сизинцев, генеральный директор ORS.

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