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Исследование: к 2027 году 63% российских авиакомпаний планируют полностью перейти на отечественный софт

63% топ-менеджеров российских авиакомпаний заявили о планах полностью перейти на отечественный софт к 2027 г. В 2025 г. лишь 6% авиакомпаний в России используют только российские решения. Такие данные следуют из исследования «Как ключевые эксперты отрасли видят будущее авиационных IT-технологий в России», проведенного компанией ORS среди более чем 40 топ-менеджеров российских авиакомпаний и авиационных разработчиков.

Участники исследования отмечают, что российские решения по сравнению с иностранным софтом отличаются лучшей ценой, большей скоростью внедрения, гибкостью и кастомизацией, а также более качественной поддержкой. Однако российские решения все еще уступают в функциональности, отмечают участники исследования.

«Российский рынок авиационного IT-софта переживает системный разворот в сторону локальных решений. Этот сдвиг обусловлен совокупностью факторов: позицией государства, геополитическим давлением и санкциями, требованием обеспечить кибербезопасность и стремлением к технологическому суверенитету, — сказал генеральный директор ORS Александр Сизинцев. — Растет количество, качество и зрелость отечественных разработок. Однако для полноценной трансформации потребуются платформенные экосистемы, а не разрозненные решения, а также инвестиции авиакомпаний в развитие IT-команд и устойчивой инфраструктуры на основе российского софта».

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Цифровизация

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