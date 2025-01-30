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ORS W&B ORS Weight & Balance



30.01.2025 S7 Airlines внедрила российское решение для предполетного планирования загрузки рейсов 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

ORS W&B и организации, системы, технологии, персоны:

ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 19 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 338 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 167381.
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