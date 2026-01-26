Разделы

Программа предполетного контроля загрузки рейсов ORS W&B внесена в Реестр российского ПО

Компания ORS, российский разработчик ИT-решений для авиации, объявляет о включении решения по планированию и контролю предполетной загрузки воздушных судов ORS W&B в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Запись под номером 31516 внесена в реестр на основании решения экспертного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Об этом CNews сообщили представители ORS.

ORS W&B предназначена для оптимального распределения веса на борту воздушного судна с целью обеспечения устойчивости и управляемости самолета, повышения безопасности и оптимизации топливного расхода в полете. Решение автоматизирует процесс планирования загрузки, ускоряет и упрощает ряд предполетных рутинных процедур, снижая нагрузку на персонал и минимизируя вероятность ошибок.

Продукт реализован в виде веб‑приложения и не требует установки специализированного программного обеспечения на компьютеры сотрудников авиакомпании. Для работы сотруднику достаточно открыть ORS W&B в браузере, выбрать рейс и внести исходные данные — по топливу, составу экипажа, багажу и прочей загрузке. Система помогает достичь оптимальной центровки, учитывая эксплуатационные ограничения и особенности как воздушного судна, так и конкретной конфигурации воздушного судна.

Значительная часть операций в ORS W&B автоматизирована. Информация о пассажирах и багажe может поступать в модуль автоматически из смежных систем, а распределение загрузки по багажно‑грузовым отсекам, включая питание, воду и служебное снаряжение, выполняется с минимальными временными затратами. В системе используются заранее настроенные профили для всех типов воздушных судов авиакомпании, что ускоряет работу и повышает ее однородность.

Цифровизация

Решение поддерживает международные стандарты обмена данными и может использоваться как в российских, так и в зарубежных аэропортах. Отдельный функциональный блок ORS W&B предназначен для расчета центровки грузовых рейсов, с учетом специфики грузовых операций.

Успешная пилотная эксплуатация модуля управления загрузкой прошла в международном аэропорту «Домодедово» авиакомпанией S7 Airlines в начале 2025 г.

