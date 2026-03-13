Разделы

13.03.2026 Умер легендарный ученый Тони Хоар, создавший популярнейший алгоритм быстрой сортировки во время учебы в МГУ 1
24.12.2013 Рынок онлайн-туризма под угрозой: Россияне стали меньше путешествовать на Новый год 1
15.11.2012 Получать переводы Unistream теперь можно в отделениях банка Pan Asia 1
15.11.2001 Шри Ланка модернизирует свою сеть стандарта GSM при помощи Alcatel 1
31.07.2000 В Шри Ланке открыта первая оптоволоконная сеть 1

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1425148, в очереди разбора - 726839.
Создано именных указателей - 191611.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

