ORS представил систему LDCS

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам ORS Игорь Константинов представил платформу ORS LDCS. Об этом CNews сообщили представители ORS.

ORS LDCS — локальная система управления пассажирскими и багажными данными. Система автоматизирует большинство процессов между аэропортами и авиакомпаниями по обслуживанию пассажиров от стойки регистрации до посадки на борт воздушного судна. Она включает две платформы: TDM для работы с принтерами и сканерами и TWD — веб-приложение для стоек регистрации и гейтов.

ORS LDCS поддерживает российские и международные стандарты обмена данными, включая IATA, APIS и APP. Это позволяет аэропорту быстро интегрироваться с системами отечественных и иностранных авиаперевозчиков. Преимущества системы также включают быструю установку за один день, удобный веб-интерфейс, обучение которому в среднем занимает не более 2,5 часов, и автоматическую обработку PNL/ADL в реальном времени по e-mail или typeB.

«ORS — один из ключевых игроков в сфере импортозамещения ПО в авиации. Система ORS LDCS используется в более чем 60 аэропортах России и их число растет благодаря передовым технологиям, быстрой настройке и простоте использования», — сказал Игорь Константинов.