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CraftTalk пополняет свою команду кадрами из Орловского государственного университета

Компания CraftTalk, создатель уникальной AI-платформы для текстовых контакт-центров, сотрудничает с Орловским государственным университетом имени И.С. Тургенева. Этой осенью компания провела очередную стажировку для студентов магистратуры ИТ-факультетов ОГУ.

В рамках практики ребята погрузились в работу Орловского центра разработки CraftTalk и получили возможность в течение полугода под руководством опытных кураторов заниматься в практике Frontend, изучать технологии искусственного интеллекта (AI) и программировать на Phyton.

«Для нас ОГУ – это кузница кадров, откуда мы черпаем ресурсы для роста команды. Около 45% наших сотрудников выпускники этого вуза. Бесспорно, мы вкладываемся в ребят, их обучение и практику, но это дает нужные нам результаты. Все стажеры имеют достойную базу и хорошо замотивированы. В результате все они получили предложение о работе в команде CraftTalk и стали частью нашего центра разработки», — отметил Михаил Харитонов, директор по развитию компании CraftTalk.

По данным Минцифры российской ИT-индустрии не хватает от 500 тысяч до миллиона специалистов. В ведомстве предупреждают, что в ближайшее время ситуация ухудшится. Через шесть лет дефицит молодых специалистов может увеличиться как минимум вдвое: к 2027 г. Россия может недосчитаться двух миллионов ИT-специалистов.

Сегодня в топ-10 ИТ-специальностей попали аналитик данных, веб-разработчик, разработчик на языке программирования Python, специалист по информационной безопасности, администратор баз данных, веб-дизайнер, разработчик мобильных приложений, DevOps-инженер (сотрудник, который контролирует отделы разработки и автоматизирует выполнение их задач), аналитик данных и эксперт в области искусственного интеллекта (AI).

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