Безопасность
Как взламывают компании? Схема
Бизнес
Что должно входить в идеальный SOC-центр?
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

Eset выпустила бесплатную утилиту для обнаружения критической уязвимости Bluekeep

Безопасность Стратегия безопасности

Международная антивирусная компания Eset выпустила бесплатную утилиту для проверки ОС Windows на наличие уязвимости Bluekeep (CVE-2019-0708), опасной как для домашних пользователей, так и для организаций.

Эксплойт Bluekeep и брутфорс-атаки реализуются при помощи прямых соединений RDP (Remote Desktop Protocol — протокол удаленного рабочего стола) и позволяют злоумышленникам осуществлять различные вредоносные действия, используя сервер жертвы.

За последние два года Eset наблюдала рост числа инцидентов, при которых происходило удаленное подключение к Windows-серверу через интернет с использованием RDP.

Злоумышленники авторизовывались в учетных записях администраторов, что позволяло им устанавливать программы на сервер, выгружать с него данные и отключать средства защиты.

Наиболее распространенными действиями киберпрестуников стали установка криптомайнеров на компьютеры пользователей и распространение в компаниях вирусов-вымогателей.

Главная опасность уязвимости Bluekeep в том, что атаки с ее использованием могут распространяться по сети автоматически, без какого-либо вмешательства пользователей.

Microsoft пометил уязвимость Bluekeep как критическую в рекомендациях клиентов для CVE-2019-0708, а в Американской правительственной базе уязвимостей CVE-2019-0708 ей присвоено 9,8 баллов из 10.

Другие материалы рубрики

Microsoft назвала самые необычные виды мошенничества в интернете

Microsoft придумала, как согнать пользователей с Windows 7

Экс-главный инженер Apple: Компания читала мою переписку и прослушивала все звонки

ФСБ арестовала сотрудника сотового оператора, который торговал данными абонентов

Взломан самый сложный в мире ключ шифрования

Проект «Тайгафон» закрыт: Касперская потеряла 40 миллионов

Техника

10 программ для родительского контроля на ПК: выбор ZOOM

Идеи новогодних подарков: лучшие игровые ноутбуки 2019

Как защитить смартфон зимой: 5 полезных советов от ZOOM

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты
Показать еще
Взгляд месяца

Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД

Денис Терещенко

заместитель руководителя ФТС

Точки роста

По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира

Юрий Гаврилов

CDTO Металлоинвеста

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений