OCS начинает продвижение программных продуктов Space

OCS Distribution, отечественный ИТ-дистрибьютор, расширяет портфель софтверных решений и предлагает партнерам продукты экосистемы Space для построения облачной инфраструктуры от российской компании «Даком М».

«Даком М» — российский разработчик программного обеспечения и R&D-центр, осуществляющий прикладные исследования и разработку решений на основе облачных технологий.

Программные продукты «Даком М» используют заказчики из нефтегазового сектора, промышленных предприятий, а также государственных компаний. Партнерам OCS будут доступны такие решения компании, как: облачная платформа Space VM — инструмент серверной виртуализации для эффективного управления ИТ-инфраструктурой, который позволяет снизить расходы на ЦОДы, повысить время бесперебойной работы систем и приложений, а также значительно упростить работу ИТ-отдела в ЦОДе; Space VDI — решение для создания и администрирования инфраструктуры виртуальных рабочих столов на базе виртуальной инфраструктуры SpaceVM. Space VDI позволяет объединить все корпоративные приложения компании в единую рабочую область, обеспечивая масштабирование и гибкость виртуальных рабочих мест сотрудников; Space Client — собственный клиент подключения к инфраструктуре VDI с поддержкой операционных систем Windows и Linux.

Благодаря сотрудничеству с «Даком М» OCS сможет пополнить импортозамещающий портфель и предложить партнерам новые возможности в сфере бесшовного импортозамещения и проектной деятельности.

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Продвижение и поддержку программных продуктов «Даком М» возьмет на себя департамент информационной безопасности и программного обеспечения. Специалисты OCS имеют обширный опыт работы с отечественным ПО и готовы провести консультации и демонстрацию для партнеров, а также оказать поддержку в проработке комплексных проектов и миграции на импортозамещающие решения.