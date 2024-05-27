Market.CNews опубликовал рейтинг интеграторов по налоговому мониторингу 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг интеграторов по налоговому мониторингу 2024. Аналитики провели сравнение компетенций и опыта компаний, представленных на российском рынке.
Налоговый мониторинг (НМ) — это новый цифровой вариант отчетности крупного бизнеса перед налоговыми органами России, предполагающий повышение прозрачности и удобства взаимодействия с ФНС.
Первые пилотные проекты по НМ в России относятся к 2015 г. С тех пор для крупнейших компаний эта форма отчетности стала обязательной, и со временем таковых становится все больше, так как требования к кандидатам ежегодно снижаются. Предполагается, что в будущем НМ станет обязательным для большинства компаний РФ.
Market.CNews изучил положение дел на рынке и компетенции компаний, занимающихся разработкой, консалтингом и интеграцией решений по НМ. Первым опубликован рейтинг интеграторов. Подробности — в соответствующем обзоре.
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Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Год основания.
- Профиль компании, основные виды работ.
- Виды выполняемых работ.
- Компетенции по внедрению решений.
- Выполненные проекты.
- Квалификация.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером среди интеграторов НМ признана компания НОРБИТ, имеющая значительный опыт в этой сфере, реализованные проекты с разными вендорами, партнерские отношения с лидерами других сегментов рынка и широкие компетенции в части работы с крупным бизнесом из разных отраслей экономики.
На втором месте — Философия.ИТ, на третьем — группа компаний Б1.
Источник: Market.CNews. Полная версия
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «НМ» в теме письма.