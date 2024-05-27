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Market.CNews опубликовал рейтинг интеграторов по налоговому мониторингу 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг интеграторов по налоговому мониторингу 2024. Аналитики провели сравнение компетенций и опыта компаний, представленных на российском рынке.

Налоговый мониторинг (НМ) — это новый цифровой вариант отчетности крупного бизнеса перед налоговыми органами России, предполагающий повышение прозрачности и удобства взаимодействия с ФНС.

Первые пилотные проекты по НМ в России относятся к 2015 г. С тех пор для крупнейших компаний эта форма отчетности стала обязательной, и со временем таковых становится все больше, так как требования к кандидатам ежегодно снижаются. Предполагается, что в будущем НМ станет обязательным для большинства компаний РФ.

Market.CNews изучил положение дел на рынке и компетенции компаний, занимающихся разработкой, консалтингом и интеграцией решений по НМ. Первым опубликован рейтинг интеграторов. Подробности — в соответствующем обзоре.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Год основания.
  2. Профиль компании, основные виды работ.
  3. Виды выполняемых работ.
  4. Компетенции по внедрению решений.
  5. Выполненные проекты.
  6. Квалификация.

© albertyurolaits / Фотобанк Фотодженика
Предполагается, что в будущем налоговый мониторинг станет обязательным для большинства компаний РФ

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером среди интеграторов НМ признана компания НОРБИТ, имеющая значительный опыт в этой сфере, реализованные проекты с разными вендорами, партнерские отношения с лидерами других сегментов рынка и широкие компетенции в части работы с крупным бизнесом из разных отраслей экономики.

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На втором месте — Философия.ИТ, на третьем — группа компаний Б1.

Таблица 1. Топ-5 интеграторов по налоговому мониторингу 2024

Место Название компании Сумма баллов
1 НОРБИТ 413
2 Философия.ИТ 384
3 Группа компаний Б1 382
4 Kept 362
5 Сапран 352

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Рейтинг интеграторов по налоговому мониторингу 2024. Структура баллов

Подробнее: Обзор Интеграторы по налоговому мониторингу 2024

Опыт
Компетенции
Квалификация

176
80
157
176
80
128

173
50
159
193
60
109

193
70
89
193
70
75

125
70
120
176
70
62
159
50
71

139
30
95

156
10
81
105
30
39

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 год

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «НМ» в теме письма.

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