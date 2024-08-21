Исследование IBS: в 2023 г. зарегистрировано почти на 70% меньше новых ИТ-компаний в Реестре отечественного ПО

По данным исследования IBS, в 2023 г. количество новых компаний, зарегистрировавших собственные разработки в Едином реестре отечественного программного обеспечения, снизилось почти на 70% по сравнению с 2022 г. Однако количество новых решений продолжает расти — в среднем на одну ИТ-компанию приходится три зарегистрированных продукта, что на 31% больше, чем в 2022 г. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Всего 116 компаний, зарегистрированных в 2023 г., внесли свои решения в Единый реестр отечественного ПО. При этом за 2022 г. зарегистрировано 348 компаний, которые внесли свои решения в реестр, что стало абсолютным максимумом с 2016 г. Общее количество регистраций новых ИТ-компаний (разработчиков ПО) как юридических лиц в 2023 г. сократилось менее чем на 1% по сравнению с 2022 г. (5300 против 5319). Среднее время от момента регистрации такого юридического лица до момента регистрации продукта в реестре составило в 2022 г. 12 месяцев, а в 2023 году — всего 6 месяцев.

Несмотря на снижение темпов прироста ИТ-компаний, которые впервые зарегистрировали свое ПО в реестре, количество новых продуктов продолжает расти. В 2023 г. их число составило 4528, что на 31% больше по сравнению с 2022 г. и практически в шесть раз больше, чем в 2019 г. (в представленных цифрах исключены продукты от самозанятых граждан, ИП и юрлиц, по которым в ФНС нет данных о хозяйственной деятельности за последние два года).

Всего на конец 2023 г. в реестре зарегистрировано 6932 компании и 18459 продуктов от рассмотренных компаний. Таким образом, на одну ИТ-компанию в среднем приходится три зарегистрированных продукта. Данный показатель достаточно стабилен, при этом растет дифференциация продуктового портфеля ИТ-разработчиков (среднее количество классов, в которых правообладатель имеет зарегистрированные продукты). За последние пять лет его рост составил чуть меньше 8%, что указывает на развитие рынка профессиональных разработчиков с развитым продуктовым предложением.

Абсолютным лидером среди всех классов ПО, присутствующих в реестре, являются информационные системы для решения специфических отраслевых задач. На них приходится 31,68% продуктов. Однако количество регистраций в данном классе решений значительно снизилось за прошедший год: с 1257 новых продуктов в 2022 г. до 832 в 2023 году (-33,8%). Этому способствует появление новых более точечно описывающих применение продуктов классов (например, «ПО для решения отраслевых задач в области государственного управления» и т.д.).

Второе место среди классов, лидирующих по регистрации новых продуктов, с большим отрывом от первого места занимают средства мониторинга и управления (4,38%), третья строчка у мультимедийного программного обеспечения (3,84%).

Наименее представленными в реестре являются утилиты и драйверы, средства проверки правописания, программное обеспечение управления выездным сервисным обслуживанием (FSM), программы человеко-машинных интерфейсов на производстве (HMI), средства разработки программного обеспечения на основе квантовых технологий, мобильные платформы для разработки и управления мобильными приложениями, среды разработки, тестирования и отладки и т.д. По состоянию на конец 2023 г. в этих классах было зарегистрировано по одному продукту.

«Такая ситуация в первую очередь связана с разницей «порога» входа на рынок различных классов ИТ-продуктов. Для наукоемких классов требуется в том числе больше узко- и высококвалифицированных специалистов, а также времени на разработку, тестирование и вывод продукта на открытый рынок», — сказала руководитель аналитического центра IBS Анастасия Рыжкова.

На конец 2023 г. 49% от всех компаний, имеющих зарегистрированные продукты в реестре, базируются в Москве. На втором месте Санкт-Петербург — 12%, на третьем Московская область — 4%.

Что касается развития ИТ в регионах, то, согласно данным исследования, оно происходит неравномерно. Лидером по приросту компаний, зарегистрировавших свое ПО в реестре за последние пять лет (с 2019 по 2023 гг.), является Краснодарский край. Рост составил 38%. На втором месте Республика Татарстан (28%), на третьем — Ростовская область (24%). В Москве за этот же период количество компаний, зарегистрировавших свои продукты в реестре, увеличилось на 22%.

По приросту регистрации новых продуктов с 2022 по 2023 гг. лидерами являются Челябинская (216%) и Новосибирская (155%) области, Москва немного уступает (130%). Также в регионах произошла продуктовая дифференциация. Например, 17 из 18 средств автоматизированного перевода зарегистрированных в реестре, созданы в Санкт-Петербурге. Челябинская область — лидер в программном обеспечении для логических контроллеров (12 из 23). Компаниями из Курской области зарегистрировано 12 из 35 решений в классе «BIOS и иное встроенное программное обеспечение».

«Региональную специализацию необходимо рассматривать индивидуально для каждого субъекта, так, например, в Челябинской области четыре компании выпустили 64 продукта в классе мультимедийного ПО. Всего от компаний области было зарегистрировано 204 продукта за 2023 г. При этом, если рассматривать Новосибирскую область, окажется, что ключевым классом регистрации продуктов является класс 12.20 «ИС для решения специфических отраслевых задач». За 2023 г. в нем зарегистрировано 19 решений (из 42) от 12 компаний», — сказала заместитель директора дивизиона «Бизнес-консалтинг» IBS Алида Сергеева.