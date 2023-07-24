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В холдинге «Т1» назначен заместитель гендиректора по операционной деятельности

Холдинг «Т1» объявил о назначении Ольги Князевой на должность заместителя генерального директора по операционной деятельности. Ее ключевой задачей на позиции является организация операционной работы и оптимизация текущих бизнес-процессов ИТ-холдинга.

Ранее Ольга Князева занимала позицию операционного директора «Т1 интеграции» (входит в холдинг «Т1»). По итогам 2021 и 2022 гг. под руководством Ольги обеспечены высокий уровень финансовых показателей компании и реализации операционных функций, привлечение команд и развитие новых технологических компетенций по направлениям информационной безопасности и промышленной автоматизации. Сформирован кластер холдинга «Т1», объединивший в себе все технологические направления холдинга: интеграционное («Т1 интеграция»), ИТ-аутсорсинг и последующий сервис («Сервионика»), ИТ-консалтинг и автоматизация бизнес-процессов («Т1 консалтинг»), облачный сервис («Т1 Cloud»). В рамках кластера утверждены организационные структуры всех блоков: коммерческого, производственного, бэк-офиса.

Спектр обязанностей Ольги будет включать повышение операционной эффективности, выстраивание сквозной вертикальной линейки процессов поддержки бизнеса по всему холдингу, управление административными активами, управление совершенствованием бизнес-процессов, контроль исполнения ключевых показателей для достижения стратегических целей.

«Ольга имеет значительный опыт работы на ИТ-рынке и уже продемонстрировала высокие показатели своей деятельности в рамках одной из холдинговых структур. Ее работа в должности заместителя генерального директора холдинга «Т1» по операционной деятельности внесет значительный вклад в дальнейшее развитие организации, будет поддерживать высокую бизнес-эффективность и способствовать достижению стратегических целей», – отметил Игорь Калганов, генеральный директор холдинга «Т1».

«Бизнес, а с ним и сам холдинг «Т1» растет стремительными темпами: за 2022 г. рост выручки составил 90%, числа сотрудников – 73 %. Подобная скорость изменений в организации требует повышенного контроля ее операционной эффективности. Правильно выстроенные бизнес-процессы помогут усилить синергетический эффект от многообразия технологических направлений и компетенций внутри холдинга и укрепить лидерскую позицию в российской ИТ-отрасли», – отметила Ольга Князева, заместитель генерального директора холдинга «Т1» по операционной деятельности.

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