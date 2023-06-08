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В холдинге «Т1» назначен замгендиректора по развитию бизнеса

Холдинг «Т1» объявил о назначении Алексея Волынкина заместителем генерального директора по развитию бизнеса. Его ключевой задачей на новой позиции является развитие и масштабирование новых перспективных направлений бизнеса ИТ-холдинга.

Ранее Алексей Волынкин занимал позицию первого заместителя генерального директора ГК «Иннотех» (входит в холдинг «Т1»). Менее чем за год многократно масштабировал бизнес новой компании и создал конкурентно-продуктовый портфель в цифровой банковской отрасли. Под его началом была проведена обширная подготовительная работа к выходу ГК «Иннотех» на внешние рынки. Воронка продаж включила партнеров финансовых организаций на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии.

Приоритетной целью Алексея Волынкина на новой должности является создание и развитие перспективных бизнес-направлений. В зоне его ответственности также разработка формирование партнерского пула и работа с заказчиками на зарубежных рынках.

«Уход зарубежных вендоров, а с ним почти одномоментное изменение рынка доступных в России ИТ-продуктов открыло ИТ-компаниям новые возможности. Безусловно, главной целью сегодня является ускоренное импортозамещение целых технологических стеков. Однако важно не только решать насущные проблемы, но и смотреть в будущее, вносить свой вклад в развитие передовых и инновационных продуктов и сервисов, которые будут востребованы рынком. На решении всех этих задач в рамках ИТ-холдинга и будет сосредоточен фокус моей работы», – сказал Алексей Волынкин, заместитель генерального директора холдинга «Т1» по развитию бизнеса.

«Холдинг «Т1» формирует новые высокотехнологичные и капиталоемкие направления. Цена ошибки в таких проектах очень высока. Практический опыт Алексея, его технологическая экспертиза, организаторские способности и стратегическое видение будут максимально востребованы для выстраивания процессов и развития перспективных технологий внутри холдинга «Т1», – сказал Игорь Калганов, генеральный директор холдинга «Т1».

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