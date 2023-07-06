Холдинг «Т1» возглавил рейтинг крупнейших компаний-разработчиков ПО и интеграторов CNews100

По итогам 2022 г. холдинг «Т1» занял первое место среди российских разработчиков ПО и интеграторов в рейтинге CNews100 и вторую строчку в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России CNews100, продемонстрировав по сравнению с 2021 годом рост выручки на 90% с 87,6 млрд руб. до 166,5 млрд руб. и расширив штат на 73%.

Одним из главных драйверов роста бизнеса холдинга «Т1» стало органическое развитие существующих направлений – поставка, внедрение и разработка ПО, техподдержка, облачные сервисы, на фоне существенного увеличения спроса на импортозамещение в сфере ИТ. Кроме того, в 2022 г. в рамках холдинга было создано направление собственных продуктов, которые отвечают на операционные потребности бизнеса, обеспечивают технологические процессы, поддерживают деятельность финансовых организаций.

По мнению аналитиков CNews, 2022 г. оказался для разработчиков ПО и интеграторов особенно успешным: их выручка в среднем увеличилась на 28,5%, в то время как суммарная выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний, вошедших в рейтинг CNews100, в 2022 г. увеличилась лишь на 8,8%.

Эксперты CNews отмечают одни из лучших результатов холдинга «Т1» по приросту количества сотрудников: почти в два раза, в то время как в среднем по отрасли данный показатель составил 19%. Расширение штата позволило сформировать новые направления: инженерного анализа и продуктовой разработки решений класса CAE (автоматизации инженерных расчетов за счет симуляции физических процессов) и промышленного инжиниринга и автоматизация (разработка и внедрение решений АСУТП и MES). Усилена экспертиза по информационной безопасности, расширенной поддержке SAP и Oracle и т.д.

«2022 г. стал годом возможностей для игроков ИТ-индустрии: российский бизнес перестраивался с решений ушедших западных производителей на отечественные. Перед «Т1» стояла задача стать поставщиком качественного ПО для государства и крупных корпоративных заказчиков, который в собственные продукты вкладывает компетенции, наработанные десятками проектов по внедрению. Результатом усилий стало увеличение оборота на 90%, в том числе благодаря выводу на рынок пула решений, которые уже зарегистрированы в Едином реестре отечественного ПО», — отметил Игорь Калганов, генеральный директор холдинга «Т1».

Аналитики CNews отметили ветеранов рейтинга крупнейших ИТ-компаний России. Холдинг «Т1» является участником аналитического обзора с 2001 г. В период с 2001 по 2022 г. компания продемонстрировала рост бизнеса в 38 раз с 4,3 млрд руб. до 166,5 млрд руб. ежегодной выручки.