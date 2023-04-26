Бизнес холдинга «Т1» в 2022 г. вырос в два раза

Холдинг «Т1», подвел итоги работы за 2022 г. Его оборот достиг 166,7 млрд руб. с НДС, увеличившись на 90% (в 2021 году – 87,7 млрд руб.). Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Драйвером роста стало развитие существующих направлений: наибольший вклад в выручку внесли разработка, поставка и внедрение ПО, техподдержка, облачные сервисы. Кроме того, на показателях отразился существенный рост спроса заказчиков в рамках потребности обеспечения технологической независимости – от доработки и внедрения отечественных программных продуктов до поставок оборудования.

В 2022 году холдинг «Т1» сформировал и вывел на рынок пул собственных продуктов (ключевые решения зарегистрированы в Едином реестре отечественного ПО):

– для операционных потребностей предлагаются платформа корпоративных коммуникаций Dion, цифровая HR-платформа «Т1 управление талантами», система онлайн-совещаний «Комитет онлайн», core-система для управления взаимоотношениями с клиентами «Т1 CRM»;

– на технологические процессы ориентированы графовая платформа Mirion, Kore.DWH и Kore.Datalake, MLFactory, облачная платформа «Т1 Cloud», облачные ресурсы IaaS+, а также платформа для разработки ПО «Сфера» и CRM-портал корпоративного бизнеса;

– для поддержки деятельности финансовых организаций разработаны цифровая банковская платформа, комплексное решение для перехода в режим налогового мониторинга «Т1 налоговый мониторинг, услуги процессинга».

«Кратный рост финансовых показателей и устойчивое масштабирование бизнеса стали следствием того, что у холдинга «Т1» увеличилось количество заказчиков и проектов, расширился пул партнеров. Сегодня с нами работают 16 тыс. специалистов из более чем 250 городов России. В 2022 г. холдинг с опережением выполнил ключевые цели стратегии, превысив целевые показатели 2024 г. Теперь мы ставим перед собой новые задачи по увеличению финансовых показателей, повышению операционной эффективности и прозрачности структуры корпоративного управления холдингом. Мы продолжим развивать модель вендора программных продуктов и в ближайшее время планируем создать новые направления, которые будут обеспечивать отдельные отрасли независимыми и технологически современными решениями», – сказал Игорь Калганов, генеральный директор холдинга «Т1».

В 2022 г. начался переход к новой структуре и модели управления. Внутренние сервисы компаний холдинга стали централизованными и оказываются на базе «Центра сервисной поддержки». Направления деятельности были объединены в кластеры:

– Кластер «Т1» объединил технологические направления, что позволило комплексно закрывать потребности рыночных заказчиков: ИТ-аутсорсинг и последующий сервис («Сервионика»), интеграционный бизнес («Т1 интеграция»), ИТ-консалтинг и автоматизация бизнес-процессов («Т1 консалтинг»), применение облачных сервисов («Т1 Cloud»).

– Кластер «Иннотех» – поставщик финтех-решений, единый центр разработки.

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– Кластер ПРО («Продукты и партнерства») – мультипродуктовый вендор отечественного ПО, который отвечает за развитие собственных платформенных продуктов и формирование внешней партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений.

– Кластер «Дататех» специализируется на работе с большими данными.

– Кластер «Мультикарта» предоставляет решения и услуги по обеспечению процессинга и эквайринга.

За год штат холдинга «Т1» увеличился на 85%: с 8700 до 16+ тыс. человек. Помимо присоединения более чем 2000 специалистов в составе «Сервионики», в компании холдинга влилось свыше 10 команд специализированных инженеров из покинувших российский ИТ-рынок вендоров. Новая экспертиза позволила сформировать направления: инженерный анализ и продуктовую разработку решений класса CAE (автоматизация инженерных расчетов за счет симуляции физических процессов), а также промышленный инжиниринг и автоматизацию (разработка и внедрение решений АСУТП и MES). Наряду с этим была усилена экспертиза «Т1» по направлениям информационной безопасности и расширенной поддержки SAP и Oracle.

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Холдинг увеличил количество локальных партнеров до 200 компаний, а также повысил статус и нарастил экспертизу по ключевым российским вендорам. Портфель клиентов был диверсифицирован. Сегодня заказчиками холдинга «Т1» являются более 600 компаний, среди которых лидеры отраслей с существенной долей инвестиций в ИТ: финансы, ритейл, госсектор, промышленность, телеком, транспорт.

Отраслевое сообщество оценило продукты холдинга «Т1». Лауреатами CNews Awards 2022 стали «Цифровая банковская платформа» в номинации «Цифровизация банковской отрасли: решение года» и «T1 CRM» в номинации «Отечественная CRM-платформа года».

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«Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 16 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. «Т1» предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика»), ПРО («продукты и партнерства»), «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.