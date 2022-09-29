30 тыс. школьников записались на бесплатные ИТ-курсы «Код будущего»

Более 30 тыс. школьников записались на курсы программирования «Код будущего» за первые две недели. Всего в 2022 г. на курсы поступят 100 тыс. школьников. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что такое «Код будущего»

Это бесплатные курсы для учащихся 8-11 классов, на которых можно освоить языки программирования. Среди образовательных провайдеров – «Яндекс», университет «Иннополис», «1С» и др. Продолжительность обучения – два года.

Как подать заявку

1. Выбрать курс и формат обучения на странице проекта

2. После проверки заявления в личный кабинет придет ссылка на вступительное испытание.

3. Пройти вступительный тест на платформе образовательной организации в течение пяти рабочих дней.

4. После успешного прохождения испытания заключить договор с образовательной организацией. Сделать это могут родители или законный представитель школьника.