Минцифры расширило льготные кредиты на производителей офисного и телеком-оборудования

Минцифры сообщило о принятии изменений в программу поддержки производителей оборудования. Её действие продлено, а перечень получателей льготных кредитов расширен. Кроме производителей вычислительной техники, теперь в ней могут принять участие и компании, выпускающие офисное и телеком-оборудование.

В 2022 г. льготные кредиты пользовались большой популярностью у производителей оборудования. За год по этой программе было выдано 100 млрд руб. Некоторым компаниям это помогло увеличить объёмы производства до трёх раз.

В 2023 г. компании смогут получить в банках льготные кредиты на общую сумму до 140 млрд руб. и направить их на закупку или производство необходимой компонентной базы.

Условия: минимальный размер кредита — 3 млрд руб.; ставка — не более 5% годовых.

Основное требование к заёмщику: оборудование компании должно числиться в едином реестре российского радиоэлектронного оборудования.

Артем Пермяков, Directum: HR-специалист становится агентом цифровизации Цифровизация

Кредиты можно взять в системно значимых банках, среди них: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк и др. Минцифры компенсирует банкам льготную ставку. На эти цели в 2023 г. предусмотрено 7,5 млрд руб.

Впервые мера была введена постановлением №407 в марте 2022 г. Текст изменений в постановление опубликован на сайте Правительства.