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Россиян хотят заставить подтверждать «значимые действия» в интернете через мессенджер «Макс». Альтернатива будет всего одна

Минцифры готовит россиянам новые меры безопасности в интернете, утверждают источники Forbes. Жителям страны хотят запретить использовать сторонние сервисы для подтверждения «значимых действий» в интернете. Эту процедуру власти намерены привязать к нацмессенджеру «Макс» или к SMS-сообщениям, но последние часто не работают при блокировках мобильного интернета. Минцифры отрицает подготовку к новым ограничениям.

Безопасность на «Макс»имум

Россиянам могут запретить использовать различные сервисы для подтверждения «значимых действий» в интернете и оставить им для этого только нацмессенджер «Макс» и SMS-сообщения. Как пишет Forbes, инициатива исходит от Минцифры России, притом продвигает оно ее давно.

Такое ограничение должно было стать частью недавно принятого второго пакета мер по борьбе с мошенничеством, однако его составители в итоге приняли «конструктивное и взвешенное решение» и решили не отнимать у россиян право «самостоятельного выбора оптимального способа подтверждения исходя из их технических возможностей, личных предпочтений и требований к уровню безопасности конкретной операции», пишет Forbes со ссылкой на неназванный источник в отечественной ИТ-индустрии.

Напомним, мессенджер «Макс» появился весной 2025 г., а уже в августе 2025 г. начались жесткие меры по замедлению популярных в России иностранных мессенджеров. Развитием «Макс» занимается российский холдинг VK, все приложения которого, в том числе и сам «Макс», в июне 2026 г. компания Apple удалила из своего магазина App Store.

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Leon Seibert / Unsplash
В российском сегменте интернета скоро могут появиться новые ограничения

Второй пакет мер по борьбе с мошенниками был принят Госдумой 9 июня 2026 г. во втором и третьем чтениях одновременно. Анонс третьего пакета таких мер состоялся в апреле 2026 г.

Dura lex

К середине 2026 г. многие российские компании располагали собственными системами аутентификации, базирующимися на внутренних технологиях безопасности, которые эти компании в любой момент могут обновить с целью улучшения. Делать они это могут без каких-либо ограничений или согласований, которые порою возникают при использовании сторонних сервисов.

Forbes не приводит пример таких систем аутентификации, но к ним можно отнести, например, «Яндекс ID». В числе прочего она позволяет авторизоваться в каком-либо одном сервисе «Яндекса», после чего использованные для входа данные можно будет использовать в других сервисах компании без необходимости повторного их ввода.

По словам собеседников издания, внутренние системы аутентификации часто более строгие в сравнении с внешними. В числе прочих мер взаимодействия с пользователями они включают push-уведомления и внутренние уведомления в приложении.

Минцифры намеревается заставить россиян пользоваться SMS и нацмессенджером «Макс» для подтверждения «значимых действий» на уровне закона. Собеседники Forbes подчеркивают, что такое нововведение «лишит компании возможности использовать свои надежные системы аутентификации, что приведет к ухудшению информационной безопасности». «При разработке новых антифрод-мер необходимо руководствоваться подходом, при котором система сама определяет требуемый уровень подтверждения исходя из различных факторов – именно так работает антифрод сейчас», – добавили они.

Размытые формулировки

Важно подчеркнуть, что к моменту выхода материала не было никакой конкретики о том, что именно власти подразумевают под словосочетанием «значимые действия в интернете». На это прямо указал источник Forbes на российском ИТ-рынке.

По его словам, к «значимым действиям» в Глобальной сети можно отнести «огромное количество событий», то есть пока нет ясности, в каких именно случаях россиян обяжут пользоваться нацмессенджером «Макс» или SMS-сообщениями.

Собеседники Forbes назвали оба эти метода «не самими надежными» и добавили, что вступление новых ограничений в силу повлечет за собой дополнительные расходы для компаний, ведь им придется тратить деньги на рассылку SMS-сообщений и уведомлений в нацмессенджере.

Так себе альтернатива

К середине лета 2026 г. использование «Макс» в России не было обязательным на уровне закона – у россиян все еще оставалась возможность в любое время отказаться от него. Также им пока не запрещено устанавливать этот мессенджер на отдельный смартфон.

Что касается SMS, то эта технология хоть и проверена десятками лет эксплуатации, однако в современных российских реалиях даже она может сбоить. В марте 2026 г. в Москве начали массово блокировать мобильный интернет, однако в стремлении ограничить жителям и гостям столицы доступ в Сеть сотовые операторы немного перестарались. Как сообщал CNews, в некоторых районах Москвы блокировка мобильного интернета привела к сбоям в работе обычных голосовых вызовов и SMS-сообщений.

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В российском Минцифры отрицают, что из всех существующих систем аутентификации россиянам в скором будущем оставят только «Макс» и SMS. Как заявили Forbes представители ведомства, «такая мера не рассматривается». «В настоящее время третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством согласовывается с заинтересованными ведомствами и отраслью. Необходимо отметить, что все инициативы разрабатываются с учетом баланса безопасности и прав пользователей. Они направлены на усиление защиты граждан от мошенников в интернет-среде», – добавили они.

Напомним, что предыдущие два пакета мер по борьбе с мошенничеством содержат в себе немало ограничений. Например, россиянам более нельзя регистрировать на себя более 20 SIM-карт.

Все против, никто не за

Источник Forbes на российском ИT-рынке рассказал, что мера по навязыванию «Макс» и SMS в качестве единственных технологий подтверждения «значимых действий» в интернете имела реальный шанс стать частью второго пакета антифрод-мер. Но этого не случилось потому, что против нее «выступил весь бизнес, кроме VK и операторов связи». Напомним, именно этот холдинг занимается продвижением «Макс».

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Причина, по которой операторы поддержали инициативу, доподлинно неизвестна. Но деньги, которые компании будут вкладывать в рассылку SMS-сообщений в случае вступления инициативы Минцифры, пойдут именно им.

Связанные с интернетом компании раскритиковали новую идею Минцифры. Так, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что не поддерживает ее. «Даже если будет предусмотрена альтернатива – подтверждение через SMS-сообщение или через «Макс», а не одновременно через оба канала, – это все равно не решает проблему полностью», – заявил он Forbes.

Мнение против высказали и представители группы RWB, в которую входит маркетплейс Wildberries. В группе назвали новую меру «избыточной».

«На платформах группы уже реализован комплекс современных механизмов для безопасности пользовательских аккаунтов и совершаемых операций. Это многоуровневая система проверки подозрительной активности, анализ рисков, дополнительные сценарии подтверждения действий при необходимости и прочее, – сообщили Forbes в RWB. — Введение обязательного подтверждения всех значимых действий через SMS-сообщения или мессенджер не приведет к пропорциональному повышению уровня безопасности, но существенно увеличит операционные издержки участников рынка. В итоге такие расходы будут учитываться при формировании стоимости товаров и услуг, что может отразиться на конечных пользователях».

Геннадий Ефремов

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