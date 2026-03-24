Новых на всех не хватает. В России расцвел рынок подержанных SSD и оперативной памяти

Россияне стали с большой охотой скупать подержанные комплектующие, в особенности твердотельные накопители и планки оперативной памяти. Новое «железо» в дефиците и часто стоит непомерно дорого, а виноват в этом искусственный интеллект, который «пылесосит» комплектующие со всего рынка, оставляя пользователей с пустыми полками и высокими ценами.

Не новый, зато дешевле

В России выросли продажи дефицитных компьютерных комплектующих, которые сейчас либо вовсе не найти в магазинах, или которые там стоят в в несколько раз дороже, чем годом ранее. Как пишет Forbes со ссылкой на «Авито», охотнее всего россияне скупают твердотельные накопители и оперативную память, но не гнушаются также и подержанных жестких дисков.

Для примера, всего за три месяца, с декабря 2025 г. по февраль 2026 г., продажи SSD-драйвов на «Авито» подскочили в пять с половиной раз по сравнению показателями годичной давности. Пока это рекорд – рост продаж ОЗУ, для сравнения, за тот же период оказался почти двукратным, а продажи жестких дисков увеличились почти в полтора раза – на 43%.

Но полностью интерес к новым комплектующим россияне пока не потеряли. За год продажи новых SSD на «Авито» показали 150-процентный рост (в 2,5 раза), а новых планок оперативной памяти – 67-процентный. Меньше всего выросли продажи новых HDD – всего на 37%.

Продавцы ищут выгоду

Оперативная память, SSD и HDD и стали резко расти в цене во второй половине 2025 г. на фоне бума искусственного интеллекта. Эта отрасль поглощает все комплектующие, даже процессоры и видеокарты, следствием чего стала их нехватка в потребительском сегменте.

Отсюда и рост цен, притом на все, включая готовые компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты и прочую технику, где есть оперативная память, центральный процессор или флеш-накопитель.

По итогу вторичный рынок комплектующих в России цветет буйным цветом. К моменту выпуска материала по ключу «оперативная память» на «Авито» находилось свыше 100 тыс. объявлений во всех уголках России.

Экономия в обмен на риск

Покупателям тоже выгодно приобретать подержанные комплектующие, поскольку это весьма положительно сказывается на их бюджете. По данным «Авито», на вторичном рынке «железо» стоит в среднем 2,5 раза дешевле, чем новое в магазине.

В качестве примера Forbes привел оперативную память, которую можно купить бывшую в употреблении в среднем за 5 тыс. руб. против 13 тыс. руб. за такой же комплект, только новый. Параметры ОЗУ, к которой относятся эти цены, издание не приводит.

Средняя цена твердотельных накопителей в ресейле составляет 4 тыс. руб., а в магазине – 8 тыс. руб., то есть вдвое дороже.

Здесь важно подчеркнуть, что на вторичном рынке покупатель почти всегда покупает кота в мешке. Истинное техническое состояние SSD и HDD можно замаскировать так, что даже программы для диагностики не смогут ничего найти. А чипы оперативной памяти при наличии даже базовой паяльной станции можно заменить на более дешевые и менее емкие.

Противоречивая статистика

На других площадках тоже растут продажи комплектующих, но только новых. На Wildberries, к примеру, в январе-феврале 2026 г. оборот внутренних SSD увеличился на 150% год к году, пишет Forbes, продажи оперативной памяти – на 117%, жестких дисков – на 114%, портативных SSD – почти на 80%. Абсолютные значения в Wildberries не раскрыли.

А вот в «Марвел-Дистрибуции» приводят совсем другие данные за тот же период. Как сообщил Forbes директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей, в январе-феврале 2026 г. «в денежном выражении продажи остались на прежнем уровне». «Однако мы видим серьезное падение в штуках, причем оперативной памяти в большей степени, чем остальных комплектующих, – до 40-50%. Продажи SSD и HDD просели чуть меньше, но все равно заметно – до 20-30%», –добавил он.

По его мнению, причина происходящего – сильный рост цен на память.

По словам собеседников Forbes, в мире по итогам I квартала 2026 г. (1 января – 31 марта) цены на память выросли на 110% в сравнении с IV кварталом 2025 г. (1 октября –31 декабря), то есть всего за три месяца. Он добавил также что в России ситуация еще хуже из-за сложной логистики, а также на фоне «ухода прямых вендоров, дефицита валютной ликвидности у импортеров и ажиотажного спроса, который подогревается новостями».

При этом производители памяти не делают ничего, чтобы устранить дефицит на потребительском рынке. CNews писал, что им гораздо выгоднее работать именно с ИИ-сферой, поставляя память сначала ей, а потребности пользователей удовлетворять по остаточному принципу.