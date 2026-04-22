Вместо курток и сумочек. Wildberries создал собственного «убийцу» бежавшей из России Jira

В Wildberries начали использовать платформу Tracker – аналог западных YouTrack и Jira. Это собственная разработка, и есть вероятность его вывода на рынок и продажи клиентам. Но конкурентов на российском рынке много, и все они – отечественные.

Секретный заменитель Jira

Компания Wildberries & Russ (RWB) внедрила в свою информсистему платформу Tracker собственной разработки для автоматизации проектного управления и процессинга задач, пишет Forbes. Это отечественный аналог платформы Jira американской компании Atlassian, которая вплоть до 2022 г. пользовалась в России очень большой популярностью, особенно в секторе частного бизнеса, покуда Atlassian не начала поддерживать антироссийские санкции.

«Tracker – это внутренняя платформа RWB для автоматизации проектного управления и процессинга задач. Сейчас сервис активно используется для внутренних нужд компании», — сообщили Forbes представители RWB.

При этом RWB никак не афиширует, что пользуется собственным аналогом Jira. Официальных заявлений на эту тему компания к моменту выхода материала не делала, но упоминала Tracker в своих вакансиях на HeadHunter.

В частности, 16 апреля 2026 г. RWB опубликовала вакансию бизнес-аналитика, где говорилось про Tracker, а в феврале 2026 г. была размещена вакансия разработчика, где, опять же, было упоминание этого сервиса.

Как пишет Forbes, позже RWB отредактировала объявление о найме бизнес-аналитика – теперь о Tracker в нем ни слова.

Зачем нужно импортозамещение

К моменту выхода материала RWB не раскрывала, зачем ей потребовался именно собственный трекер задач, тогда как на российском рынке есть множество отечественных решений. Среди них – «Яндекс Трекер» из состава сервисов «Яндекс 360» и Kaiten. Также в 2023 г. CNews писал о планах ИТ-холдинга «Т1» по созданию аналога Jira под названием «Сфера» за 2,36 млрд руб.

По словам знакомого с ситуацией собеседника Forbes, платформа Tracker во многом копирует по своим возможностям не только Jira, но и YouTrack компании JetBrains. Она тоже поддерживает антироссийские санкции, но пользоваться YouTrack россияне все же могут, если сумеют оплатить его. По словам собеседников Forbes, сделать это можно лишь с иностранной карты.

Atlassian, напротив, полностью отвернулась от России. В стране остались только те версии Jira, что установлены непосредственно в информсистемах бывших клиентов Atlassian, но они не обновляются и не получают техническую поддержку.

Собеседники Forbes уверены, что появление на свет Tracker – это следствие дороговизны сторонних решений. К тому же, по их мнению, собственную систему всегда проще оптимизировать и развивать, особенно на фоне повсеместного проникновения вайб-кодинга – генерации кода нейросетями в ответ на запросы на естественном языке. При наличии таких инструменов «создать систему с нуля быстрее и дешевле», сказал Forbes генеральный директор CraftTalk Денис Петухов.

И себе, и людям

В тексте вакансии бизнес-аналитика говорилось, что RWB намерена не только самоcтоятельно использовать Tracker и поставлять «на рынок программного обеспечения в качестве SaaS-решения».

SaaS – это Software as a Service, одна из современных моделей распространения ПО, возникшей, когда стабильный и быстрый доступ в интернет стал нормой в большинстве стран мира. Эта модель предполагает установку ПО в облаке, а не на локальных компьютерах, и предоставление доступа, как правило, через подписку.

Но RWB пока ничего не говорит о планах по продаже Tracker потенциальным клиента. Напротив, она заявляет, что не намерена идти в этом направлении, но лишь пока. «Планов вывода продукта на внешний рынок в данный момент нет», – сообщили Forbes представители RWB.

Конкуренция будет жесткой

Российские клиенты Jira стали массово переходить на отечественные аналоги сразу после ухода Atlassian из России. Как сообщил Forbes директор по информационным технологиям Sitronics Group Алексей Кирьянов, решение Atlassian о сворачивании своего российского бизнеса «стало ключевым триггером для ускоренного перехода российских заказчиков на локальные альтернативы».

«Уже по итогам 2024 г. доля российских компаний в сегменте таск-трекеров достигала 70%, – добавил он. – Прирост доли российских продуктов с 2022 г. составил 30-45%».

Мнение Кирьянова разделяют и другие участники рынка. «Если раньше все крутилось вокруг Jira и YouTrack, то сейчас отечественных решений уже не просто несколько – их десятки», – сказал Forbes директор по технологиям «Софтлайн Решения» (ГК Softline) Роман Инюшкин.

В качестве примера Инюшкин привел решения «Яндекса», «1С», Naumen, ITG, «Лансофт» и «Кайтен Софтвер». Платформы каждой из этих компаний станут прямыми конкурентами Tracker, если RWB решит выпустить свое детище на рынок.