Власти мощно отомстят интернет-магазинам за издевательства над продавцами. Грядут справедливость и гигантские штрафы

Власти намерены штрафовать маркетплейсы за ценовое давление на продавцов. Наказание будет измеряться сотнями тысяч рублей. Изменения к законодательству уже готовятся, что может стать переломным моментом в нынешнем противостоянии продавцов и торговых площадок.

Предприниматели под защитой государства

Продавцы на российских маркетплейсах получат новое оружие в борьбе против различных санкций со стороны маркетплейсов, на которых они торгуют. Как пишет Forbes, в России скоро появится новый закон, позволяющий штрафовать торговые площадки за ценовое давление на продавцов.

Наказание будет не уголовным, а лишь административным, но его предельный размер весьма внушителен – 400 тыс. руб. По информации издания, законопроект, вносящий необходимые для этого изменения в действующее российское законодательство, к середине июня 2026 г. был одобрен в Правительстве России.

Чтобы стать законом, документу нужно будет пройти два чтения в Госдуме (первое он прошел в июле 2025 г.) и рассмотрение в Совете Федерации. Заключительным этапом станет получение подписи главы государства.

Нововведение будет распространяться на всех операторов посреднических цифровых платформ (ПЦП), к числу которых относятся и действующие на территории России маркетплейсы. Forbes пишет, что для них введут «самостоятельные составы административных правонарушений».

freepik Новые поправки должны дать продавцам на маркетплейсах больше уверенности и прав

Каждый отдельно взятый состав будет описывать конкретные нарушения, совершенные торговой площадкой, включая неисполнение обязательных требований и незаконную блокировку профиля продавца.

Сколько заплатят маркетплейсы

За новыми поправками стоит Минэкономразвития России. Изменения предлагается внести в российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Итоговый размер наказания будет зависеть от тяжести конкретного нарушения, вина маркетплейса в котором была доказана. Forbes приводит не только максимальный размер штрафа, составляющий, 400 тыс. руб.

Как сообщил изданию представитель Минэкономразвития, нарушения технического характера обойдутся площадкам минимум в 20-50 тыс. руб. Он также утверждает, что верхняя планка – вовсе не 400 тыс. руб., а все 500 тыс. руб. – такую сумму маркетплейс будет вынужден выплатить за самые серьезные нарушения, к которым относятся «ограничение доступа к личному кабинету или систематическое нарушение сроков рассмотрения жалоб».

Кто прав, кто виноват

В последние годы продавцы на маркетплейсах очень недовольны условиями торговых площадок. Они неустанно жалуются на бесконечные штрафы, постоянно растущие комиссии, трудности с быстрым выводом средств, блокировки профилей и многое другое.

В 2025-2026 гг. это противостояние вышло на новый уровень. Продавцы стали освещать происходящее на всю Россию, публикуя в крупнейших соцсетях короткие видеоролики о том, что комиссии, штрафы и прочие подводные камни уводят их в большой минус. Полноценные материалы на эту тему снимают и крупнейшие российские блогеры.

Как правило, негативные отзывы продавцов направлены против двух самых известных маркетплейсов страны. Торговые площадки со своей стороны уверяют, что у них самые прозрачные условия для продавцов.

Помощь государства

Как отмечает Forbes, наиболее пристальное внимание авторы новых поправок к КоАП уделили именно ценовому давлению на продавцов. В частности, маркетплейсы обяжут предоставить продавцу «возможность ставить запрет на снижение цен на его товары за его же счет». Сейчас такой возможности нет, и ее отсутствие выделено в отдельный состав правонарушения.

Отдельно маркетплейсы будут наказывать за искусственное снижение рейтинга продавца, снижение позиции его товара в поисковой выдаче или вовсе удаление карточки товара из выдачи. Такие санкции площадки сейчас применяют к тем, кто отказывается предоставлять покупателям навязываемые площадками скидки.

«Это прямой ответ на многолетние жалобы малого бизнеса», – заявил изданию представитель Минэкономразвития. По его словам, это будет стоить маркетплейсам до 400 тыс. руб.

А вот до 500 тыс. руб. площадки заплатят за несоблюдение сроков досудебного рассмотрения споров. На такой штраф маркетплейс рискует нарваться, если жалоба продавца находится на рассмотрении более 15 дней. Эти же деньги площадка заплатит, если не отменит незаконные действия против продавца в течение 48 часов.

Ждать недолго

Если предложенные Минэкономразвития поправки КоАП будут приняты, то ждать их вступления в силу годами не придется. По информации Forbes, часть штрафов начнут действовать менее чем через полгода с момента выпуска материала – с 1 октября 2026 г.

Как отмечают опрошенные изданием эксперты, это первый случай, когда для маркетплейсов вводится «прямая административная ответственность» на уровне КоАП. Такого мнения придерживается, в частности, президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) высказалась в поддержку нововведений. «Ровно эти же предложения о распределении ответственности по степени значимости нарушения мы предлагали в прошлом году (в 2025 г. – прим. CNews) в письме к правительству», — сказал Forbes президент АКИТ Артем Соколов.

Как ни странно, но представители крупнейших российских маркетплейсов не стали высказываться против грядущих изменений. Так, предложенные поправки представители Ozon в беседе с Forbes назвали «сбалансированными благодаря совместной работе государства и рынка».

«В целом предлагаемые изменения выглядят сбалансированными и логично дополняют новую регуляторную конструкцию», – сказал изданию представитель группы RWB, в которую входит площадка Wildberries.