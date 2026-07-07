Билетики покупаем, связь оплачиваем. Гигантская российская лотерейная сеть внезапно превратилась в сотового оператора

Сеть «Столото» получила лицензию сотового оператора. Соперничать она будет не с «большой четверкой», а с многочисленными «банковскими» операторами, поскольку, как и они, своей инфраструктуры у нее нет. Проект мог стоить компании до 2 млрд руб.

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В России в самом скором будущем может заработать новый оператор связи, в очередной раз виртуальный. Как пишет Forbes, попробовать себя на этом поприще решила российская лотерейная сеть «Лотереи Москвы», связанная с брендом «Столото».

При этом сеть «Столото» к моменту выхода материала совершенно не афишировала свое стремление выйти на совершенно новый для себя рынок. Лицензию виртуального оператора компания АО «Лотереи Москвы» получила 18 мая 2026 г., а известно об этом стало лишь спустя почти два месяца.

Напомним, «Лотереи Москвы» владеет собственной сетью лотерейных киосков бренда «Столото» в Москве, Московской области и ряде других российских регионов.

Своей сотовой инфраструктуры у «Столото» не будет, по крайней мере, на начальном этапе, что и делает ее виртуальным оператором. Оборудование сеть возьмет в аренду у одного или сразу нескольких операторов «большой четверки», в которую входят МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2 (ранее – Tele2).

Обещанного до двух лет ждут

Точные сроки запуска оператора «Столото», равно как и его название, к моменту публикации материала не раскрывались. Однако начать работу этот оператор должен не позднее 18 мая 2028 г., то максимум через два года после получения лицензии, пишет Forbes со ссылкой на данные Роскомнадзора.

Фото: © Rawpixel / Фотобанк Фотодженика Виртуальных операторов в России станет еще больше

Как заявил осведомленный о происходящем источник Forbes, если «Столото» в итоге запустит своего оператора, то он будет развиваться «как дополнительный сервис в рамках программы лояльности для клиентов "Столото"».

Также нет данных, по какой именно модели будет работать «Столото». Для виртуальных операторов их предусмотрено несколько, в зависимости от проработки инфраструктуры.

Базовая модель Skinny MVNO (она же Branded Reseller или Light MVNO) подразумевает, что абсолютно всю инфраструктуру тянет основной оператор, а виртуальный просто продает услуги под своим логотипом. Следом идет модель Service Provider MVNO или Thin MVNO. В этом случае виртуальный оператор управляет биллингом на самом базовом уровне и занимается обслуживанием клиентов.

Более продвинутая модель – Medium MVNO, также известная как Enhanced Service Provider. При ней виртуальный оператор использует лишь часть инфраструктуры оператора реального, а также самой сети радиодоступа. Как правило, при такой модели виртуальный оператор берет на себя продажи, маркетинг, обслуживание, а также биллинг и кастомизацию услуг.

Как сообщил Forbes основатель платформы управления связью «Экомобайл» Игорь Жиленко, от выбранной модели напрямую зависит объем инвестиций в проект. «Если речь идет о формате Light MVNO, где большая часть инфраструктуры остается на стороне базового оператора, затраты могут составлять от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов рублей. Если же компания строит модель Medium или Full MVNO, инвестиции могут достигать до 2 млрд руб.», – сказал он.

Билеты не покупают, но купят ли тариф

По мнению опрошенных Forbes экспертов, для «Столото» становление оператором связи – лишь маркетинговый ход на фоне падения темпов роста продаж лотерейных билетов. С финансовой точки зрения у АО «Лотереи Москвы» все совсем не радужно.

Согласно «Контур.Фокусу», По итогам 2025 г. выручка компании составила 5,6 млрд руб., и она выросла на 23% год к году. Однако за тот же период увеличился и чистый убыток – он стал больше на 211% по сравнению с 2024 г. и составил 1,4 млрд руб.

По информации издания, бренд «Столото» в 2022 г. утратил статус монополиста на российском лотерейном рынке. Если до этого периода под этим брендом проводились лотереи, организованные, в том числе, российскими Минфином и Минспорта, то в августе 2022 г. у лотерей Минфина появился дополнительный бренд – «Национальные лотереи».

За ним стоит компания ООО «Спортивные лотереи» – это одновременно и организатор лотерей, и распространитель билетов. Владельцы компании засекречены – данные о них вырезаны из ЕГРЮЛ и смежных сервисов. Но до 2023 г. 51% в ней удерживал президент Московской федерации бокса Умар Кремлев, а оставшиеся 49% принадлежали банку ВТБ.

Опыт уже есть

К середине 2026 г. сеть лотерейных киосков «Лотереи Москвы» входила в холдинг S8 Capital бизнесмена Армена Саркисяна. В этот же холдинг входит виртуальный мобильный оператор Next Mobile, он же ООО «Сим телеком».

Как сообщил Forbes генеральный директор компании Craft Talk Денис Петухов, для создания «еще одного телеком-актива внутри одной группы есть объективные причины». «По закону «поделиться» лицензией между разными юридическими лицами нельзя. Если «Лотереи Москвы» хотят самостоятельно оказывать услуги связи, им требуется собственный документ, – сказал Денис Петухов. – Они не могут просто использовать инфраструктуру Next Mobile, потому что это разные компании с разными балансами и ответственностью».

«Столото» в тренде

Виртуальный оператор сотовой связи – явление для России далеко не новое, и в последние годы оно стало массовым. Но если раньше на этом поприще работали, в основном, банки, то теперь стать оператором возжелали и интернет-корпорации, и логистические операторы. Многие из них арендуют оборудование сразу у нескольких федеральных операторов.

Виртуальные операторы от российских банков – это «СберМобайл» (Сбербанк, в сетях Т2 и «Мегафон»), «Газпромбанк Мобайл» (Газпромбанк), «Т-Мобайл» («Т-Банк», Т2 и МТС) и пр.

Среди ИТ-компаний своих операторов связи, как сообщал CNews, строят Wildberries и «Яндекс». А в июне 2026 г. аналогичный бизнес открыла и «Почта России».

А выгодно ли

Для привлечения клиентов виртуальные операторы очень часто демпингуют, предлагая гораздо более выгодные тарифы по сравнению с «большой четверкой». Вот только это далеко не всегда идет им на пользу.

В марте 2026 г. CNews писал, что виртуальные операторы Сбербанка и «Альфа-банка» несут многомиллиардные убытки. например «Сбермобайл» за 2025 г. потерял 3,3 млрд руб., а «Альфа-мобайл» – 1,4 млрд руб. Виртуальные операторы ВТБ и Газпромбанка тоже остались без прибыли.

Тем не менее, рынок виртуальных операторов довольно большой. По данным Forbes, их совокупная выручка в 2025 г. достигла 111 млн руб., а общее число SIM-карт виртуальных операторов достигло 40 млн. 26,3 млн из них – на руках у абонентов, оставшиеся 13,7 млн установлены в различные умные устройства.

К концу 2025 г. в России насчитывалось в общей сложности 60 виртуальных операторов мобильной связи, отмечает Forbes.