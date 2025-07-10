Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

На Wildberries появилась экспресс-доставка еды из магазинов «У Палыча»

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) запустила экспресс-доставку продуктов питания от сети фирменных магазинов «У Палыча». На витрине маркетплейса заказать экспресс-доставку до дома уже могут жители Москвы, определенных районов Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Липецка, Твери и Тулы. А в дальнейшем география услуги будет масштабирована до 200 магазинов сети по всей России. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

На данный момент на онлайн-витрине Wildberries представлено порядка 500 позиций под торговой маркой «У Палыча». В ассортимент входят торты, пирожные, кексы и другие кондитерские изделия, блины, осетинские пироги и иные вариации выпечки, равиоли, хумус, пастила, готовая еда, замороженные полуфабрикаты и множество других разнообразных продуктов.

Услуга оформления доставки еды уже доступна на сайте и в приложении Wildberries на iOS и Android. Данное партнерство запущено по модели поставок «Витрина экспресс»: ритейлер самостоятельно хранит, собирает и доставляет продуктовые заказы до двери клиента, маркетплейс в данном случае выступает виртуальной витриной для товаров партнера.

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них
Техника

Курьерская служба «У Палыча» будет работать с 9:00 до 21:00. Время доставки продуктов будет зависеть от геолокации клиента: еду привезут в среднем в течение двух часов из фирменного магазина партнера.

В декабре 2024 г. Wildberries объявила о запуске доставки продуктов питания из магазинов ритейл-партнеров. Wildberries будет продолжать создавать проекты по направлению e-grocery с крупными ритейл-игроками, специализирующимися на сервисе по доставке еды и готовых блюд.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Дырявое ПО пишут не только для Windows. Старейший и любимый миллионами почтовый клиент в Linux оказался невероятно опасным

Обзор: Информационная безопасность платформ Kubernetes 2025

Злоумышленники с помощью нейросети выдали себя за госсекретаря США и обманули нескольких министров и конгрессмена

Михаил Некрасов, Securitm: Системы управления информационной безопасностью полезны даже для небольших банков

Больше не нужно бегать за справками. Участие в СВО теперь можно подтвердить онлайн «за несколько секунд вместо четырех дней»

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще